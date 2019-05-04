Мальчика на скутере сбила Toyota в Бердске

Лента новостейПредложить новость
Пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новосибирске
Голодный вор силой отобрал еду у продавца «Ярче» в Новосибирске: фото
Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосибирске
Для строительства элитного посёлка варварски уничтожают лес под Новосибирском
Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство
Искалеченного мужчину вытащили из ямы заброшенного гаража спасатели в Искитиме
Новосибирские хирурги спасли жизнь жительнице Челябинска с аневризмой
Мальчика на скутере сбила Toyota в БердскеРубрика: проиcшествия
28.05.2019 23:55
Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Ребёнок доставлен в больницу; у него незначительные травмы.
13-летнего скутериста сбил автомобиль Toyota Funcargo около храма в Микрорайоне. Происшествие произошло 28 мая, около 15:00, сообщают в ГИБДД по Новосибирской области.
Водитель ехал по второстепенной дороге из больничного городка и при выезде на улицу Боровую, не заметил мальчика и сбил его.
Как сообщают правоохранители, скорая прибыла оперативно, мальчика отвезли в больничный корпус, который находился неподалёку. По оценке сотрудников ГИБДД, пострадавший отделался незначительными травмами.
Напомним, 24 мая 2019 года Hyundai Solaris с логотипом Яндекс.Такси сбил школьника-велосипедиста в Новосибирске.
Комментарии
Лента новостей
Пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новосибирске
Голодный вор силой отобрал еду у продавца «Ярче» в Новосибирске: фото
Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосибирске
Для строительства элитного посёлка варварски уничтожают лес под Новосибирском
Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство
Искалеченного мужчину вытащили из ямы заброшенного гаража спасатели в Искитиме
Новосибирские хирурги спасли жизнь жительнице Челябинска с аневризмой
Статьи по теме
Третья — лишняя?
Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...
Новости по теме
Популярное