Мальчика на скутере сбила Toyota в Бердске

Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Ребёнок доставлен в больницу; у него незначительные травмы.

13-летнего скутериста сбил автомобиль Toyota Funcargo около храма в Микрорайоне. Происшествие произошло 28 мая, около 15:00, сообщают в ГИБДД по Новосибирской области.

Водитель ехал по второстепенной дороге из больничного городка и при выезде на улицу Боровую, не заметил мальчика и сбил его.

Как сообщают правоохранители, скорая прибыла оперативно, мальчика отвезли в больничный корпус, который находился неподалёку. По оценке сотрудников ГИБДД, пострадавший отделался незначительными травмами.

Напомним, 24 мая 2019 года Hyundai Solaris с логотипом Яндекс.Такси сбил школьника-велосипедиста в Новосибирске.