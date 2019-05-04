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Мальчика на скутере сбила Toyota в Бердске

Рубрика: проиcшествия

28.05.2019 23:55

Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Ребёнок доставлен в больницу; у него незначительные травмы.

13-летнего скутериста сбил автомобиль Toyota Funcargo около храма в Микрорайоне. Происшествие произошло 28 мая, около 15:00, сообщают в ГИБДД по Новосибирской области.

Водитель ехал по второстепенной дороге из больничного городка и при выезде на улицу Боровую, не заметил мальчика и сбил его.

Как сообщают правоохранители, скорая прибыла оперативно, мальчика отвезли в больничный корпус, который находился неподалёку. По оценке сотрудников ГИБДД, пострадавший отделался незначительными травмами.

Напомним, 24 мая 2019 года Hyundai Solaris с логотипом Яндекс.Такси сбил школьника-велосипедиста в Новосибирске.

Теги: ДТП ГИБДД дети

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вчера 17:38 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:18 Хроника 0 Коммент.

Вооружённый ножницами дебошир ответит за попытку ограбить «Быстроном» в Новосибирске

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосибирске

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Для строительства элитного посёлка варварски уничтожают лес под Новосибирском

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Топ-3: названы самые богатые ректоры вузов Новосибирска

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство

вчера 15:11 Экономика 0 Коммент.

Владислав Третьяк заявил о переносе части матчей МЧМ по хоккею-2023 из Новосибирска в Омск

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Газовый баллон взорвался на рынке в Новосибирске: есть погибший

вчера 14:48 Хроника 0 Коммент.

Искалеченного мужчину вытащили из ямы заброшенного гаража спасатели в Искитиме

вчера 14:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирские хирурги спасли жизнь жительнице Челябинска с аневризмой

вчера 13:45 Общество 0 Коммент.

Типичный должник: новосибирские приставы составили портрет неплательщика алиментов

вчера 13:29 Общество 0 Коммент.

Ещё одну парковку в центре Новосибирска закроют ради безопасности движения

вчера 12:58 Авто 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

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17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

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