Андрей Травников предложил «Ростеху» развивать цифровые технологии в Новосибирской области

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области подчеркнул, что в реализации крупных региональных проектов необходимо участие отечественной науки и предприятий.

Госкорпорация «Ростех» всерьёз заинтересована в реализации проектов, связанных с «Академгородком 2.0», и в том, чтобы вместе с правительством Новосибирской области создавать пилотные зоны для тестирования цифровых продуктов и решений элементов программы «Цифровая экономика». Соглашение о сотрудничестве 28 мая подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и индустриальный директор радиоэлектронного комплекса «Ростеха» Сергей Сахненко на форуме «Продукты и решения радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех».

Согласно документу, госкорпорация займётся повышением эффективности новосибирских предприятий, научных организаций и высших учебных заведений, работающих в сфере современных цифровых технологий. Кроме этого, сторонами запланированы реализация совместных проектов по созданию высокотехнологичной промышленной продукции и подготовка научных и инженерных кадров для ГК «Ростех». В частности, речь идёт о внедрении искусственного интеллекта, интернета вещей, аддитивных технологий робототехники, композитных материалов и новых технологий связи в различных отраслях региональной экономики. В том числе будет вестись совместная работа по повышению уровня цифровизации инфраструктуры, комфортности и безопасности городской среды, энергоэффективности городского хозяйства в рамках таких национальных проектов, как «Цифровая экономика», «Наука», «Образование» и «Здравоохранение».

По словам Андрея Травникова, участие «Ростеха» в крупных региональных проектах очень важно. Помимо новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», он назвал ТОСЭР «Линёво» и ТОСЭР «Горный» как перспективные площадки для развития деятельности в сфере радиоэлектроники и информационных технологий.

«2019-й год для нашего региона особенный – кроме старта реализации национальных проектов, мы приступаем к практической реализации проектов в сфере здравоохранения, культуры и спорта, транспортной инфраструктуры, в научной сфере. Думаю, мы сможем сделать так, чтобы во всех крупных проектах в регионе максимально участвовали отечественная наука и отечественные предприятия – в первую очередь, предприятия корпорации "Ростех"», – заявил губернатор Новосибирской области.

Он подчеркнул, что в регионе сформирован сильный кластер предприятий радиоэлектронной промышленности, который следует активно развивать.

«По темпам внедрения цифровых технологий Новосибирская область входит в число лидирующих регионов России. В регионе сформирован чёткий запрос на инновационные решения для образования, здравоохранения, промышленности, коммунального хозяйства, госуправления. Компетенции "Ростеха" позволяют эффективно и комплексно содействовать региону в реализации масштабных планов в рамках "Цифровой экономики" и других национальных проектов», – отметил Сергей Сахненко.

Над реализацией соглашения со стороны «Ростеха» будут работать его основные участники – концерн «Автоматика», холдинги «Росэлектроника» и «Швабе».

Напомним, в мае Андрей Травников рассказал о перспективах развития Новосибирской области до 2024 года.