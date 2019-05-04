Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосибирске

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД "МАЯК" Г. НОВОСИБИРСК» СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Девочка-подросток исчезла на улице Кропоткина в Новосибирске 27 апреля; 28 мая стало известно, что она была найдена живой.

Новосибирская девочка-подросток, сбежавшая из дома в апреле, была найдена живой. Об этом Сиб.фм сообщили координаторы добровольного поисково-спасательного отряда «Маяк».

Как было известно, Анжелика исчезла в Заельцовском районе Новосибирска на улице Кропоткина ещё 27 апреля. 8 мая к поиску девочки подключились волонтёры, по просьбе полиции был объявлен общегородской поиск.

Школьница и раньше сбегала из дома, однако на этот раз она отсутствовала дольше, чем обычно: спустя 31 день беглянка вернулась домой.

Напомним, 27 мая в Новосибирске пропал подросток в камуфляжной ветровке.