Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосибирске

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28.05.2019 15:33
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД "МАЯК" Г. НОВОСИБИРСК» СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Девочка-подросток исчезла на улице Кропоткина в Новосибирске 27 апреля; 28 мая стало известно, что она была найдена живой.
Новосибирская девочка-подросток, сбежавшая из дома в апреле, была найдена живой. Об этом Сиб.фм сообщили координаторы добровольного поисково-спасательного отряда «Маяк».
Как было известно, Анжелика исчезла в Заельцовском районе Новосибирска на улице Кропоткина ещё 27 апреля. 8 мая к поиску девочки подключились волонтёры, по просьбе полиции был объявлен общегородской поиск.
Школьница и раньше сбегала из дома, однако на этот раз она отсутствовала дольше, чем обычно: спустя 31 день беглянка вернулась домой.
Напомним, 27 мая в Новосибирске пропал подросток в камуфляжной ветровке.
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Голодный вор силой отобрал еду у продавца «Ярче» в Новосибирске: фото
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