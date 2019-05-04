Девушка выпала из окна девятиэтажного общежития в Новосибирске

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

На улице Дмитрия Донского Заельцовского района местная жительница пострадала в результате падения с большой высоты; сотрудники скорой помощи забрали женщину в больницу.

В Заельцовском районе Новосибирска молодая женщина выпала из здания общежития по адресу Дмитрия Донского, 23. Об этом стало известно из сообщения очевидцев в паблике «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, ЧП произошло этим утром, 28 мая, около 10:30. На вид пострадавшей около 25-30 лет. Известно, что женщина могла выпасть из окна седьмого этажа.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области подтвердили достоверность информации о происшествии. По словам и. о. старшего помощника руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Татьяны Титковой, сейчас девушка находится в медицинском учреждении. Состояние её здоровья тяжёлое.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. Правоохранителям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах и по каким причинам девушка получила травмы.

Напомним, в мае этого года ребёнок выпал из окна многоэтажки в Кузбассе.