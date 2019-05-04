Для строительства элитного посёлка варварски уничтожают лес под Новосибирском

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Для строительства элитного посёлка варварски уничтожают лес под НовосибирскомРубрика: общество
28.05.2019 15:22
фото сайта pixabay.com
Деревья возле села Каменка Новосибирского района как будто падают сами; местная администрация внятно на обращения общественников не реагирует.
Жители Новосибирского сельского района негодуют: берёзовый лес рядом с ними варварски валят бульдозером. Как выяснилось, участок лесного массива оказался в частной собственности, а на его месте запланировано строительство элитного коттеджного посёлка. Деревья уничтожают в районе села Каменка по соседству с ДНТ «Скандинавия».
Раздражение местных жителей вызвал «оригинальный» способ зачистки территории.
«Чтобы обойти закон, деревья не пилят, а, подцепив ковшом экскаватора, выворачивают с комом земли, после чего валят на землю. Получается, что дерево как будто "само упало". После этого можно подождать, пока оно подсохнет, и вывезти», – сообщают очевидцы.
Люди сетуют на то, что не могут найти управу на строителей. Они продолжают валить деревья и не боятся народного гнева. Неравнодушные граждане уже обращались в прокуратуру и природоохранную инспекцию, однако им отвечали, что на своей территории собственник имеет право убирать деревья. То же общественникам заявили и в местной администрации.
«Но здесь же лес, который и от ветра загораживает, и это наше здоровье. И это никого не волнует. Не гнилые, не трухлявые, живые и здоровые деревья, берёзы, вот они теперь валяются. И никому до этого нет дела», – возмущаются местные жители.
Напомним, в мае голодный пастух сжёг почти 600 гектаров леса в Забайкалье
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