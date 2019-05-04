Дом в классическом столичном стиле украсит правобережье Новосибирска

Фото предоставлено компанией «Сибирь Девелопмент»

Жилой комплекс на улице Дмитрия Донского будет выделяться как своей архитектурой, так и продуманным придомовым пространством.

Строительная компания «Сибирь Девелопмент» объявила о начале продаж квартир в Classic – 25-этажном жилом комплексе бизнес-класса на улице Дмитрия Донского.

«На этот проект нас вдохновила московская классическая архитектура, знакомая, пожалуй, каждому жителю нашей страны. Основательность, уверенность, благородная мощь, эстетика прямых линий и стремящийся в небо шпиль. На наш взгляд, дом задаст столичный тон архитектурному ансамблю микрорайона. Classic станет украшением правого берега Новосибирска», – рассказали в компании «Сибирь Девелопмент».













Квартиры площадью от 44 до 96 квадратных метров подойдут как для семейного, так и для индивидуального проживания. А концепция свободных планировок позволит будущим жителям организовать пространство квартир, исходя из собственных задач и вкусов. Ещё одной «фишкой» ЖК Classic станут панорамные окна, которые украсят интерьер и наполнят квартиры дополнительным светом.

Под стать «столичной внешности» у строящегося жилого комплекса будет продуманная придомовая территория.

«Проектом здесь запланировано масштабное озеленение, несколько просторных игровых и спортивных площадок с безопасным покрытием, а также отделённая от двора парковка на 227 мест, бесплатная для жителей комплекса», – дополнили в «Сибирь Девелопмент».

В шаговой доступности от комплекса расположено несколько торговых комплексов, муниципальная поликлиника, больница, два дома культуры и образовательные учреждения для всех возрастов – школы, гимназия, детские сады и вузы. За 20 минут от ЖК Classic можно дойти до зоопарка, за 10 – до станции метро «Заельцовская».

Справка

Компания «Сибирь Девелопмент» работает на строительном рынке Новосибирска с 2005 года. В портфолио компании входят жилые комплексы Prime House, «Заельцовский», «Форест», «Орлёнок», общественные и административные здания. В 2019 году стартовало строительство новых ЖК Classic и ЖК «Цивилизация».

Планировки квартир можно посмотреть на сайте классик-хаус.рф

Застройщик ЖК Classic — ООО « Академ Консалтинг»

Телефон офиса продаж ЖК Classic +7 383 249-25-01

Красный проспект, 200, офис 1110