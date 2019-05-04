Эксперты Роскачества назвали лучший глазированный сырок

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В продукции всех исследуемых торговых марок глазированных сырков Роскачество обнаружило различные нарушения и недостатки.

Роскачество провело исследование 29 популярных в России торговых марок глазированных творожных сырков. Сырки проверяли на содержание загустителей, стабилизаторов и консервантов, антибиотиков и микроорганизмов. Также эксперты оценивали их по вкусу, запаху, цвету и качеству глазури.

Оказалось, что среди исследованных глазированных сырков нет идеального. Из 29 торговых марок сырков 19 были «настоящими» – это без добавления растительных жиров, консервантов, стабилизаторов и других добавок. Два сырка с добавлением консервантов, а восемь – с заменителем молочного жира. Однако различные нарушения и недостатки эксперты нашли в продукции всех торговых марок.

Также стоит отметить, что ни в одном сырке не обнаружили тяжёлые металлы, радионуклиды, пестициды, ГМО, афлатоксин М1, стафилококк и сальмонеллу.

В натуральных глазированных сырках 15 торговых марок нашли дрожжи, а в трёх сырках – плесень. Также в трёх других марках обнаружили бактерии кишечной палочки. По мнению экспертов Роскачества, наличие дрожжей и плесени может говорить о нарушениях транспортировки, хранения или реализации.

Согласно требованиям Роскачества, в сырках не должно содержаться консервантов. Но по итогам проверки в восьми марках нашли сорбиновую кислоту, а в пяти сырках – бензойную кислоту. Эксперты отмечают, что производители добавляют консерванты, чтобы защитить продукты от порчи.

По итогам проверки только три марки глазированных сырков вошли в список лучших: «Коровка из Кореновки», «Чудо» и «Ностальгия».

Эксперты также поделились советами при выборе глазированных сырков. Покупать их лучше в начале срока годности, так как обычно производители его переоценивают. В магазине проверять температуру на полке холодильника, ведь хранить их нужно при температуре не выше четырёх градусов. А дома сырки лучше всего хранить в морозилке размораживать примерно за полчаса до употребления.

Напомним, в апреле эксперты Роскачества поделились секретом выбора яиц.