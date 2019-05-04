Ещё одну парковку в центре Новосибирска закроют ради безопасности движения

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Ещё одну парковку в центре Новосибирска закроют ради безопасности движенияРубрика: Авто
28.05.2019 12:58
Скриншот с сайта Google Maps
Мэрия нашла два новых «узких места» в Новосибирске, где парковка мешает безопасности движения; запрет начнёт действовать через пару недель.
Две улицы в Новосибирске станут недоступны для парковки с середины июня. Распоряжение было опубликовано сегодня на сайте мэрии Новосибирска.
Новые дорожные знаки: «Стоянка запрещена», таблички «Время действия», «Зона действия» (шесть метров) и «Фотовидеофиксация» появятся сразу на двух улицах.
Запрет будет действовать на участке улицы у Новосибирского театрального института на улице Максима Горького, 75/1, напротив сквера Героев революции. Такие же знаки также поставят в районе дома № 9 на улице Кавалерийской.
Установку знаков объяснили в мэрии требованиями к обеспечению безопасности автомобилистов и пешеходов, а также уборкой улиц.
Напомним, с начала мая водители тестируют ещё одну платную парковку в Новосибирске.
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