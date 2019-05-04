Ещё одну парковку в центре Новосибирска закроют ради безопасности движения

Скриншот с сайта Google Maps

Мэрия нашла два новых «узких места» в Новосибирске, где парковка мешает безопасности движения; запрет начнёт действовать через пару недель.

Две улицы в Новосибирске станут недоступны для парковки с середины июня. Распоряжение было опубликовано сегодня на сайте мэрии Новосибирска.

Новые дорожные знаки: «Стоянка запрещена», таблички «Время действия», «Зона действия» (шесть метров) и «Фотовидеофиксация» появятся сразу на двух улицах.

Запрет будет действовать на участке улицы у Новосибирского театрального института на улице Максима Горького, 75/1, напротив сквера Героев революции. Такие же знаки также поставят в районе дома № 9 на улице Кавалерийской.

Установку знаков объяснили в мэрии требованиями к обеспечению безопасности автомобилистов и пешеходов, а также уборкой улиц.

Напомним, с начала мая водители тестируют ещё одну платную парковку в Новосибирске.