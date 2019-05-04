Газовый баллон взорвался на рынке в Новосибирске: есть погибший

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Газовый баллон взорвался на рынке в Новосибирске: есть погибшийРубрика: проиcшествия
28.05.2019 14:48
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Баллон, заполненный фреоном, взорвался на территории торгового городка в Кировском районе Новосибирска; в результате взрыва пострадал один из местных продавцов.
Взрыв газового баллона произошёл сегодня на территории новосибирского торгового комплекса «Левобережный». Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По информации паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», баллон взорвался в одной из точек торгового комплекса. Находившийся рядом мужчина – 22-летний продавец, получил серьёзные травмы. По словам очевидцев, у мужчины был пробит череп. Чуть позже стало известно, что пострадавший скончался в больнице.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли дать оперативное подтверждение информации о гибели раненого взрывом молодом человеке.
По данному факту сотрудники полиции организовали доследственную проверку. Известно, что взорвавшийся баллон был заправлен фреоном и являлся частью холодильного оборудования.
Напомним, в мае этого года бердские пожарные спасли дом от взрыва газовых баллонов.
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