Газовый баллон взорвался на рынке в Новосибирске: есть погибший

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Баллон, заполненный фреоном, взорвался на территории торгового городка в Кировском районе Новосибирска; в результате взрыва пострадал один из местных продавцов.

Взрыв газового баллона произошёл сегодня на территории новосибирского торгового комплекса «Левобережный». Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», баллон взорвался в одной из точек торгового комплекса. Находившийся рядом мужчина – 22-летний продавец, получил серьёзные травмы. По словам очевидцев, у мужчины был пробит череп. Чуть позже стало известно, что пострадавший скончался в больнице.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли дать оперативное подтверждение информации о гибели раненого взрывом молодом человеке.

По данному факту сотрудники полиции организовали доследственную проверку. Известно, что взорвавшийся баллон был заправлен фреоном и являлся частью холодильного оборудования.

Напомним, в мае этого года бердские пожарные спасли дом от взрыва газовых баллонов.