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Голодный вор силой отобрал еду у продавца «Ярче» в Новосибирске: фотоРубрика: проиcшествия
28.05.2019 16:18
фото с сайта ГУ МВД по Новосибирской области
Неизвестный мужчина совершил кражу продовольственных товаров из магазина в Калининском районе; полиция просит помощи у горожан.
Полицейские разыскивают мужчину, похитившего продукты из магазина в Калининском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Действия преступника попали на запись камер видеонаблюдения.
Согласно информации полицейских, инцидент произошёл 26 мая 2019 года на улице Народной. Судя по стилю оформления торгового зала, событие произошло в стенах одного из магазинов сети супермаркетов «Ярче!». Когда вошедший в супермаркет мужчина попытался похитить товар, это было замечен сотрудниками. Продавец попытался предотвратить хищение, но, как сообщают правоохранители, подозреваемый применил к нему физическую силу.
Сотрудники полиции просят горожан помочь в опознании личности подозреваемого, изображённого на видео.
Напомним, 27 мая неизвестный ограбил три офиса МФО за сутки в Новосибирске.
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Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство
Голодный вор силой отобрал еду у продавца «Ярче» в Новосибирске: фото
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