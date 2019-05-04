Искалеченного мужчину вытащили из ямы заброшенного гаража спасатели в Искитиме

фото сайта pixabay.com

Пострадавшего оперативно доставили в искитимскую горбольницу; врачи отказались давать комментарий о его состоянии.

Сообщение о том, что в частных гаражах на улице Семипалатинской обнаружен мужчина. поступило Искитимскому поисково-спасательному отряду от оператора 112 в 18:50 21 мая .

Пострадавшим оказался мужчина 1977 года рождения. Его оперативно доставили в травматологическое отделение горбольницы Искитима.

Как сообщили в искитимской Службе гражданской защиты населения, предположительно, травмы он получил после падения в погреб. Предварительный диагноз пострадавшего звучит как «множественные ссадины спины, ушиб грудной клетки, предположительно перелом 7 позвонка спины».

«Мы вам никакую информацию не имеем право дать», — ответили корреспонденту Сиб.фм в травматологическом отделении горбольницы Искитима на вопрос, в каком состоянии находится мужчина сейчас.

Напомним, в мае родственники засудили врачей за оставленного умирать отца в больнице Искитима.