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Кусачую черепаху Матильду привезли в новосибирский Центр океанографииРубрика: общество
28.05.2019 15:58
Фото из группы «Центр океанографии и морской биологии Дельфиния» в соцсети «ВКонтакте»
Новая обитательница дельфинария в Новосибирске мощнее бойцовской собаки в два раза.
В Центре океанографии и морской биологии Новосибирска пополнение – сюда привезли рифовую черепаху Матильду.
«Наша новая жительница очень и очень опасна. Сила её укуса – 70 килограммов на квадратный сантиметр, в два раза мощнее бойцовской собаки! Руку может и откусить, так что любоваться красавицей лучше издалека!» – пишет на странице «ВКонтакте» Центр океанографии и морской биологии.
Длина Матильды составляет около 50 сантиметров, а весит она почти 20 килограммов. Черепаха достаточно агрессивна, поэтому её поселили в отдельный аквариум.
Напомним, у необычных мартышек в Новосибирском зоопарке родился малыш.
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Лента новостей
Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство
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Кусачую черепаху Матильду привезли в новосибирский Центр океанографии
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