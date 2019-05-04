Кусачую черепаху Матильду привезли в новосибирский Центр океанографии

Фото из группы «Центр океанографии и морской биологии Дельфиния» в соцсети «ВКонтакте»

Новая обитательница дельфинария в Новосибирске мощнее бойцовской собаки в два раза.

В Центре океанографии и морской биологии Новосибирска пополнение – сюда привезли рифовую черепаху Матильду.

«Наша новая жительница очень и очень опасна. Сила её укуса – 70 килограммов на квадратный сантиметр, в два раза мощнее бойцовской собаки! Руку может и откусить, так что любоваться красавицей лучше издалека!» – пишет на странице «ВКонтакте» Центр океанографии и морской биологии.

Длина Матильды составляет около 50 сантиметров, а весит она почти 20 килограммов. Черепаха достаточно агрессивна, поэтому её поселили в отдельный аквариум.

Напомним, у необычных мартышек в Новосибирском зоопарке родился малыш.