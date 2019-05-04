Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство

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Новосибирский предприниматель передал майору значительную сумму за общее покровительство; признаки преступления выявила внутренняя проверка.

Бывший старший оперуполномоченный УМВД по Новосибирску ответит за взятку с использованием служебного положения. Сегодня Железнодорожный районный суд вынес приговор по делу о получении должностным лицом взятки в значительном размере.

Согласно материалам дела, преступление было совершено в период с 14 февраля по март 2018 года.

«Майор полиции получил от предпринимателя 72 тысячи рублей за совершение общего покровительства и создание условий для совершения соответствующих коррупционных преступлений. Преступление было выявлено в ходе внутренней проверки МВД, по результатам которой подозреваемый был уволен с должности старшего оперуполномоченного УВД по городу Новосибирску», – прокомментировала Сиб.фм помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

По данным прокуратуры, майор полиции характеризуется положительно.

«Суд признал уволенного майора виновным и назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также лишил права занимать должности в правоохранительных органах и на госслужбе в течение двух лет», – сообщили Сиб.фм в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, в марте начальник ГИБДД попал под внутреннюю проверку после убийства кабана в Новосибирской области, сейчас уголовное дело расследуется в СКР по региону.