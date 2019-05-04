Мальчика на скутере сбила Toyota в Бердске

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Мальчика на скутере сбила Toyota в БердскеРубрика: проиcшествия
28.05.2019 23:55
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Ребёнок доставлен в больницу; у него незначительные травмы.
13-летнего скутериста сбил автомобиль Toyota Funcargo около храма в Микрорайоне. Происшествие произошло 28 мая около 15:00, сообщают в ГИБДД по Новосибирской области.
Водитель ехал по второстепенной дороге из больничного городка и при выезде на улицу Боровую не заметил мальчика и сбил его.
Как сообщают правоохранители, скорая прибыла оперативно, мальчика отвезли в больничный корпус, который находился неподалёку. По оценке сотрудников ГИБДД, пострадавший отделался незначительными травмами.
Напомним, 24 мая 2019 года Hyundai Solaris с логотипом Яндекс.Такси сбил школьника-велосипедиста в Новосибирске.
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