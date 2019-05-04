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Мальчика на скутере сбила Toyota в Бердске

Рубрика: проиcшествия

28.05.2019 23:55

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Ребёнок доставлен в больницу; у него незначительные травмы.

13-летнего скутериста сбил автомобиль Toyota Funcargo около храма в Микрорайоне. Происшествие произошло 28 мая около 15:00, сообщают в ГИБДД по Новосибирской области.

Водитель ехал по второстепенной дороге из больничного городка и при выезде на улицу Боровую не заметил мальчика и сбил его.

Как сообщают правоохранители, скорая прибыла оперативно, мальчика отвезли в больничный корпус, который находился неподалёку. По оценке сотрудников ГИБДД, пострадавший отделался незначительными травмами.

Напомним, 24 мая 2019 года Hyundai Solaris с логотипом Яндекс.Такси сбил школьника-велосипедиста в Новосибирске.

Теги: ДТП ГИБДД дети

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Предложить новость

За отравление детей наказали директора школы и главу района в Новосибирской области

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сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Пьяный житель Новоалтайска принял чужую квартиру за свою и выставил хозяйку на улицу

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вчера 17:38 Общество 0 Коммент.

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21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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