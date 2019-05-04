Маленькая девочка погибла на стройке в Новосибирске

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Школьница играла на крыше трёхэтажной недостроенной секции в Ленинском районе Новосибирска и упала; по последним данным, она скончалась на месте происшествия.

В Ленинском районе Новосибирска в результате падения с крыши недостроенной секции дома по адресу Волховская, 33 погиб ребёнок. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошёл днём 28 мая. По предварительной информации СУ СКР по Новосибирской области, несколько детей – два мальчика и девочка, играли на территории замороженной стройки. Около 15:00 девочка упала с высоты третьего этажа и от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Владельцев объекта подозревают в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем за собой гибель человека.

Напомним, в мае этого года прокуратура Новосибирска потребовала защитить детей от долгостроя на Затулинке.