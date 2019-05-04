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Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на приём сироту

Рубрика: общество

28.05.2019 11:33

Скрин из видео Игоря Горланова

Выпускник детского дома не в первый раз поднимает вопрос о выдаче ему положенной квартиры; мэр с обвинениями в бездействии не согласен. 

В Новокузнецке продолжается конфликт между сиротой Игорем Горлановым и представителями местной администрации. 

На днях в сети появилось видео, на котором молодого человека от здания мэрии прогоняет лично глава города Сергей Кузнецов. 

На видео мэр несколько раз говорит сироте, что ему нужно пойти в армию, несмотря на попытки Горланова объяснить, что он хочет учиться. 

Молодому человеку 21 год, по закону он должен получить благоустроенную квартиру как сирота, а на время очереди его обязаны были обеспечить временным жильём. 

В интервью для «Кузпресса» Горланов делится, что поначалу после выпуска жил у друзей, но вот уже два года скитается по хостелам и круглосуточным заведениям. 

Выступления молодого человека вызвали острый общественный резонанс. Мэр Новокузнецка в еженедельной программе «Час с мэром» даже был вынужден прокомментировать сложившуюся ситуацию. 

«Ситуация непростая, у парня сложная судьба. Я так понимаю, у него есть скрытые проблемы с ментальным здоровьем… Он участвовал в акциях против Путина, был доставлен в полицию. Участвовал в протестном Кузбассе», – рассказал Кузнецов. 

Он отметил, что Горланову предлагали устроиться на работу в муниципалитет разнорабочим и получить государственное временное жильё, но молодой человек отказался. Также мэр в эфире программы подчеркнул, что в Новокузнецке в очередь на квартиру стоят более 1700 человек и что проблема с расселением действительно есть. 

Однако никакого решения пока не намечается. Горланов продолжает обивать пороги администрации и надеяться на общественную поддержку.

Напомним, 27 мая на чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста.

 

Теги: насилие митинг Кузбасс администрация сирота

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