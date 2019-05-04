Местные депутаты вступились за главу района Зайцева в Хакасии

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Политсовет ширинской «ЕР» в Хакасии планирует уйти всем составом, если Сергея Зайцева исключат из партии.

В скандале с главой Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева появились новые подробности. За него решили вступиться местные депутаты.

Члены политсовета ширинского отделения ХРО «ЕР» подписали обращение на имя Андрея Турчака и Сергея Можарова. Они просят приостановить решение генерального совета партии об исключении из неё Сергея Зайцева, а также проконтролировать процесс рассмотрения в отношении него уголовного дела.

Если Андрей Турчак и Сергей Можаров проигнорируют их обращение, то политсовет покинет ряды партии полным составом.

Кроме того, накануне секретарь Хакасского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Можаров допустил, что конфликт между Зайцевым и журналистом телеканала «Россия-24» мог быть спровоцирован. Поэтому важно разобрать ситуацию подробно.

«Несомненно, действия Сергея Зайцева являются недопустимыми. Будучи должностным лицом, необходимо сохранять самообладание и оставаться сдержанным при любых обстоятельствах, но не будем забывать о человеческом факторе», – говорит Сергей Можаров.

Напомним, на чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста.