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Местные депутаты вступились за главу района Зайцева в Хакасии

Рубрика: общество

28.05.2019 17:38

Скриншот с видео youtube.com

Политсовет ширинской «ЕР» в Хакасии планирует уйти всем составом, если Сергея Зайцева исключат из партии.

В скандале с главой Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева появились новые подробности. За него решили вступиться местные депутаты.

Члены политсовета ширинского отделения ХРО «ЕР» подписали обращение на имя Андрея Турчака и Сергея Можарова. Они просят приостановить решение генерального совета партии об исключении из неё Сергея Зайцева, а также проконтролировать процесс рассмотрения в отношении него уголовного дела.

Если Андрей Турчак и Сергей Можаров проигнорируют их обращение, то политсовет покинет ряды партии полным составом.

Кроме того, накануне секретарь Хакасского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Можаров допустил, что конфликт между Зайцевым и журналистом телеканала «Россия-24» мог быть спровоцирован. Поэтому важно разобрать ситуацию подробно.

«Несомненно, действия Сергея Зайцева являются недопустимыми. Будучи должностным лицом, необходимо сохранять самообладание и оставаться сдержанным при любых обстоятельствах, но не будем забывать о человеческом факторе», – говорит Сергей Можаров.

Напомним, на чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста.

Теги: скандалы Хакасия чиновник

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сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:29 Общество 0 Коммент.

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Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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