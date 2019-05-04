На популярную собаку-блогера напали вороны в Искитиме

Скриншот из видео с сайта berdsk-online.ru

Птицы чуть ли не до дома сопровождали собаку и её хозяйку; всё происходящее девушка засняла на камеру.

Популярного Youtube-блогера хаски по имени Синди заклевали вороны во время фотосессии в парке, сообщает издание «Бердскonline» со ссылкой на хозяйку собаки Юлию Генрихс.

Хаски с девушкой вышли в сквер на улице Советской, чтобы снять новое видео и провести фотосессию. В один момент собаку начали атаковать вороны. Одна из нападающих провожала Юлию и Синди почти до дома, но через какое-то время оставила их.

После происшествия девушка повела собаку к ветеринару, где её заверили, что с собакой всё в порядке, она ничем не заразилась от птиц.

Синди – лицо детского развлекательного канала «Собака по имени Синди», где она изображает говорящую собаку.

Напомним, в мае 2019 года блогер сообщил о массовом увольнении жаловавшихся на условия труда курьеров «Яндекс.Еды» в Новосибирске.