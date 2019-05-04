Налоговая сообщила о долгах каждого второго жителя Бердска

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Налоговая сообщила о долгах каждого второго жителя БердскаРубрика: общество
28.05.2019 11:11
фото unsplash.com
Второй по числу жителей город Новосибирской области оказался городом должников, но налоговая смогла списать около 28 миллионов рублей долга горожан.
На 1 мая 2019 года долги бердчан перед государством составляли 76 млн рублей, но это на 22 млн рублей ниже, чем на 1 января 2018 года – тогда долги жителей города-спутника Новосибирска были равны 99 млн. Об этом сообщила интернет-изданию «Бердск Online» начальник ИФНС Елена Перемитина.
Большую часть – почти 37 млн рублей — бердчане заплатили после рассылки требований об оплате долгов, ещё 14,8 млн рублей с должников взыскали судебные приставы. Основная часть долга перед государством – транспортный налог. Это 71 % всей суммы задолженности.
Уменьшение долга произошло ещё и благодаря тому, что налоговая простила бердчанам 28 млн рублей. На сегодняшний день, по подсчётам налоговиков, в Бердске живёт 54 тысячи должников – примерно половина населения города.
Напомним, многие новосибирцы не смогут поехать за рубеж из-за долгов по платежам за тепло и горячую воду.
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