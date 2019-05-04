Неизвестные раскопали детскую могилу в Новокузнецке

Лента новостейПредложить новость
Суд запретил организации инвалидов в Новосибирске взыскивать долги
В Германии опубликовали подробности крушения самолёта совладелицы S7 Наталии Филёвой
Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на приём сироту
Опека проверит мать за грубое обращение с годовалым ребёнком под Новосибирском
«Решала» получил пять лет за «призраки» завода и стройки в Новосибирске
На чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста
Неизвестные раскопали детскую могилу в НовокузнецкеРубрика: общество, проиcшествия
28.05.2019 11:49
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
На Редаковском кладбище вандалы надругались над могилами 25-летней женщины и 5-летнего мальчика; обеспокоенные родственники усопших обратились в полицию.
Новокузнецкая полиция разыскивает вандалов, осквернивших могилы на городском кладбище. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. Повреждённые могилы были обнаружили 25 мая 2019 года на Редаковском кладбище города.
На месте преступления копатели бросили лопаты и перчатки. Полиция уже изъяла эти предметы в качестве вещественных доказательств и запланировала провести ряд экспертиз, которые помогут установить личности преступников.
Как сообщили в паблике «Новокузнецк ОНЛАЙН», по словам подписчицы, на могиле её дочери неизвестные сломали крест, разрыли землю и похитили детские рисунки, которые приносил сын маленький усопшей.
На расположенной неподалёку могиле пятилетнего мальчика земля разрыта почти до самого гроба. Подписчица предполагает, что копатели зачем-то решили осквернить именно детскую могилу, а захоронение её дочери стали рыть, перепутав его с детским – поэтому и бросили копать на половине.
По данному факту в полиции возбудили уголовное дело. Как пояснили в МВД, для раскрытия этого дела в оперативную группу были включены одни из лучших сотрудников. Правоохранителям предстоит выяснить, кто и по какой причине надругался над могилами усопших.
Согласно Уголовному кодексу РФ, преступникам грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо арест на три месяца.
Напомним, в мае этого года мать выкопала сына из могилы и принесла тело домой.
Комментарии
Лента новостей
Суд запретил организации инвалидов в Новосибирске взыскивать долги
В Германии опубликовали подробности крушения самолёта совладелицы S7 Наталии Филёвой
Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на приём сироту
Опека проверит мать за грубое обращение с годовалым ребёнком под Новосибирском
«Решала» получил пять лет за «призраки» завода и стройки в Новосибирске
На чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста
Статьи по теме
Циничных здесь нет
О ритуальном бизнесе «изнутри» рассказал организатор пох...
Новости по теме
Популярное