Неизвестные раскопали детскую могилу в Новокузнецке

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На Редаковском кладбище вандалы надругались над могилами 25-летней женщины и 5-летнего мальчика; обеспокоенные родственники усопших обратились в полицию.

Новокузнецкая полиция разыскивает вандалов, осквернивших могилы на городском кладбище. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. Повреждённые могилы были обнаружили 25 мая 2019 года на Редаковском кладбище города.

На месте преступления копатели бросили лопаты и перчатки. Полиция уже изъяла эти предметы в качестве вещественных доказательств и запланировала провести ряд экспертиз, которые помогут установить личности преступников.

Как сообщили в паблике «Новокузнецк ОНЛАЙН», по словам подписчицы, на могиле её дочери неизвестные сломали крест, разрыли землю и похитили детские рисунки, которые приносил сын маленький усопшей.

На расположенной неподалёку могиле пятилетнего мальчика земля разрыта почти до самого гроба. Подписчица предполагает, что копатели зачем-то решили осквернить именно детскую могилу, а захоронение её дочери стали рыть, перепутав его с детским – поэтому и бросили копать на половине.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело. Как пояснили в МВД, для раскрытия этого дела в оперативную группу были включены одни из лучших сотрудников. Правоохранителям предстоит выяснить, кто и по какой причине надругался над могилами усопших.

Согласно Уголовному кодексу РФ, преступникам грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо арест на три месяца.

Напомним, в мае этого года мать выкопала сына из могилы и принесла тело домой.