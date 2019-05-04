Неизвестный ограбил три офиса МФО за сутки в Новосибирске

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Неизвестный ограбил три офиса МФО за сутки в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
28.05.2019 09:58
ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Мужчина с ножом нападал на павильоны микрокредитных организаций в Октябрьском, Ленинском и Заельцовском районах; общая сумма награбленного составила всего 10 тысяч рублей.
Сотрудники полиции в Новосибирске разыскивают неизвестного мужчину, совершившего три нападения на офисы микрокредитных организаций за одни сутки, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Действия преступника попали на запись видеокамер, установленные внутри и снаружи помещений. Ряд нападений был совершён злоумышленником 27 мая.
За один день мужчина ограбил офисы трёх контор в Октябрьском, Ленинском и Заельцовском районах.
Во время ограбления неизвестный угрожал сотрудницам организаций остроконечным предметом, похожим на нож.
Общая сумма награбленного составила 10 тысяч рублей. На данный момент правоохранители устанавливают личность преступника.
Напомним, в феврале 2019 года молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске.
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