Неизвестный ограбил три офиса МФО за сутки в Новосибирске

ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Мужчина с ножом нападал на павильоны микрокредитных организаций в Октябрьском, Ленинском и Заельцовском районах; общая сумма награбленного составила всего 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в Новосибирске разыскивают неизвестного мужчину, совершившего три нападения на офисы микрокредитных организаций за одни сутки, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Действия преступника попали на запись видеокамер, установленные внутри и снаружи помещений. Ряд нападений был совершён злоумышленником 27 мая.

За один день мужчина ограбил офисы трёх контор в Октябрьском, Ленинском и Заельцовском районах.

Во время ограбления неизвестный угрожал сотрудницам организаций остроконечным предметом, похожим на нож.

Общая сумма награбленного составила 10 тысяч рублей. На данный момент правоохранители устанавливают личность преступника.

Напомним, в феврале 2019 года молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске.