4 балла
+24
64.46 72.19
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский фотограф снял полёт спутников Илона Маска

сегодня 08:41 Общество 0 Коммент.

Ещё одну парковку в центре Новосибирска закроют ради безопасности движения

сегодня 12:58 Авто 0 Коммент.

Суд запретил организации инвалидов в Новосибирске взыскивать долги

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

В Германии опубликовали подробности крушения самолёта совладелицы S7 Наталии Филёвой

сегодня 12:33 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества назвали лучший глазированный сырок

сегодня 12:04 Общество 0 Коммент.

Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на приём сироту

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Житель Академгородка выдвинулся в мэры Новосибирска

сегодня 11:19 Политика 0 Коммент.

Налоговая сообщила о долгах каждого второго жителя Бердска

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» отправил двух игроков на Лигу наций и вернул своего воспитанника

сегодня 10:27 Общество 0 Коммент.

Неизвестный ограбил три офиса МФО за сутки в Новосибирске

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

Подросток в камуфляжной ветровке пропал в Новосибирской области

вчера 22:22 Хроника 0 Коммент.

Кошка выкормила раненого бельчонка в иркутской зоогалерее

вчера 21:00 Общество 0 Коммент.

Выписанные дети вернулись в школу после массового отравления крысиным ядом в Чанах

вчера 19:57 Общество 0 Коммент.

Опека проверит мать за грубое обращение с годовалым ребёнком под Новосибирском

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

«Решала» получил пять лет за «призраки» завода и стройки в Новосибирске

вчера 19:02 Недвижимость 0 Коммент.

Лося сняли с забора в Кузбассе

вчера 18:14 Общество 0 Коммент.

Проблемные долгострои обещал сдать до конца года минстрой Новосибирской области

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

На чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста

вчера 17:58 Общество 0 Коммент.

В детских оздоровительных лагерях Новосибирской области усилят антитеррористическую защиту

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

Очередь из сотни трудолюбивых мигрантов удивила новосибирца

вчера 17:31 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Неизвестный ограбил три офиса МФО за сутки в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

28.05.2019 09:58

ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Мужчина с ножом нападал на павильоны микрокредитных организаций в Октябрьском, Ленинском и Заельцовском районах; общая сумма награбленного составила всего 10 тысяч рублей. 

Сотрудники полиции в Новосибирске разыскивают неизвестного мужчину, совершившего три нападения на офисы микрокредитных организаций за одни сутки, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. 

Действия преступника попали на запись видеокамер, установленные внутри и снаружи помещений. Ряд нападений был совершён злоумышленником 27 мая. 

За один день мужчина ограбил офисы трёх контор в Октябрьском, Ленинском и Заельцовском районах. 

Во время ограбления неизвестный угрожал сотрудницам организаций остроконечным предметом, похожим на нож. 

Общая сумма награбленного составила 10 тысяч рублей. На данный момент правоохранители устанавливают личность преступника. 

Напомним, в феврале 2019 года молодые налётчики ограбили шесть контор по выдаче займов в Новосибирске.

 

Теги: происшествия криминал Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский фотограф снял полёт спутников Илона Маска

сегодня 08:41 Общество 0 Коммент.

Ещё одну парковку в центре Новосибирска закроют ради безопасности движения

сегодня 12:58 Авто 0 Коммент.

Суд запретил организации инвалидов в Новосибирске взыскивать долги

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

В Германии опубликовали подробности крушения самолёта совладелицы S7 Наталии Филёвой

сегодня 12:33 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества назвали лучший глазированный сырок

сегодня 12:04 Общество 0 Коммент.

Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на приём сироту

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Житель Академгородка выдвинулся в мэры Новосибирска

сегодня 11:19 Политика 0 Коммент.

Налоговая сообщила о долгах каждого второго жителя Бердска

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» отправил двух игроков на Лигу наций и вернул своего воспитанника

сегодня 10:27 Общество 0 Коммент.

Неизвестный ограбил три офиса МФО за сутки в Новосибирске

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

Подросток в камуфляжной ветровке пропал в Новосибирской области

вчера 22:22 Хроника 0 Коммент.

Кошка выкормила раненого бельчонка в иркутской зоогалерее

вчера 21:00 Общество 0 Коммент.

Выписанные дети вернулись в школу после массового отравления крысиным ядом в Чанах

вчера 19:57 Общество 0 Коммент.

Опека проверит мать за грубое обращение с годовалым ребёнком под Новосибирском

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

«Решала» получил пять лет за «призраки» завода и стройки в Новосибирске

вчера 19:02 Недвижимость 0 Коммент.

Лося сняли с забора в Кузбассе

вчера 18:14 Общество 0 Коммент.

Проблемные долгострои обещал сдать до конца года минстрой Новосибирской области

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

На чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста

вчера 17:58 Общество 0 Коммент.

В детских оздоровительных лагерях Новосибирской области усилят антитеррористическую защиту

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

Очередь из сотни трудолюбивых мигрантов удивила новосибирца

вчера 17:31 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Девушка выпала из окна девятиэтажного общежития в Новосибирске сегодня 12:49 Суд запретил организации инвалидов в Новосибирске взыскивать долги сегодня 12:44 Неизвестные раскопали детскую могилу в Новокузнецке сегодня 11:49

Популярное

Image

Портрет искитимского сварщика стал одним из лучших фото в России

Image

Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими ...

Image

Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом в Алтайском ...

Image

Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

Image

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

Image

В Барнауле воспитатели детского сада устраивали детям «тёмную»

Image

«Девичник» в Тыве обернулся жестоким убийством одной из девушек

Image

Заморозки идут в Новосибирскую область

Image

Мать проломила голову трёхмесячному ребёнку под Красноярском

Image

За гибель троих друзей пьяный водитель ответит перед судом в Ново...

Image

1/2 финала чемпионата мира по хоккею - 2019 Россия - Финляндия: г...

Image

Самолёты Су-34 больше не будут выпускать в Новосибирске

Image

Мэр Новосибирска прокомментировал слухи о закрытии производства С...