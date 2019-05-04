Новосибирец пытался выкинуть женщину из окна и получил шесть лет

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Дебошир из Новосибирска не смог выкинуть знакомую с третьего этажа и ударил ножом; мать подсудимого остановила насилие и вызвала полицию.

Ссора новосибирской пары чуть не закончилась убийством 40-летней женщины в квартире на улице Челюскинцев. Сегодня прокуратура сообщила подробности приговора 39-летнему подсудимому в Железнодорожном районном суде.

Инцидент произошёл вечером 5 января 2019 года в квартире дома на улице Челюскинцев, 22. Согласно материалам дела, в ходе распития спиртного подсудимый Денис К. поссорился со своей знакомой на почве личной неприязни. 39-летний мужчина устроил дебош в квартире – сломал мебель, разбил люстру, а затем подошёл к потерпевшей П. и сказал, что планирует выкинуть её из окна третьего этажа.

«Подсудимый схватил женщину и потащил к окну третьего этажа, намереваясь исполнить угрозу, однако осколки люстры порезали ему ноги, и женщине удалось вырваться. Она убежала и закрылась в ванной, но подсудимый проник туда, повалил женщину на пол и начал бить кулаком по спине. Затем он пошёл на кухню и взял нож, намереваясь ударить потерпевшую», – рассказала Сиб.фм помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

В этот момент в избиение вмешалась мать подсудимого и стала вырывать кухонный нож из рук Дениса К.. Вырвав нож, она пошла прятать его – в этот момент подсудимый взял другой нож на кухне и нанёс потерпевшей П. удар в левую лопатку, сообщается в деле. Тогда мать подсудимого забрала нож, а затем вызвала полицию и скорую помощь. Благодаря своевременному прибытию врачей удалось предотвратить тяжкий вред здоровью и смерть 40-летней женщины.

Гособвинитель уточнила, что на суде Денис К. не признал вину, настаивая на том, что не хотел убивать потерпевшую. Подсудимый характеризуется отрицательно, но не имеет непогашенных судимостей, а также является лишённым родительских прав отцом двоих детей.

Вчера суд назначил Денису К. шесть лет колонии строгого режима по обвинению в попытке убийства, приговор в законную силу не вступил. Сторону обвинения а процессе поддержал прокурор Железнодорожного района Новосибирска Анатолий Стафиевский.

Напомним, в апреле поджигатель получил 11 лет за попытку убийства семьи с детьми под Новосибирском.