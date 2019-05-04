Лента новостейПредложить новость
Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство
Голодный вор силой отобрал еду у продавца «Ярче» в Новосибирске: фото
Кусачую черепаху Матильду привезли в новосибирский Центр океанографии
Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосибирске
Для строительства элитного посёлка варварски уничтожают лес под Новосибирском
Искалеченного мужчину вытащили из ямы заброшенного гаража спасатели в Искитиме
Новосибирские хирурги спасли жизнь жительнице Челябинска с аневризмой
Типичный должник: новосибирские приставы составили портрет неплательщика алиментов
Суд запретил организации инвалидов в Новосибирске взыскивать долги
В Германии опубликовали подробности крушения самолёта совладелицы S7 Наталии Филёвой
Новосибирские хирурги спасли жизнь жительнице Челябинска с аневризмойРубрика: общество
28.05.2019 13:45
Фото с сайта pixabay.com
Женщина жаловалась на трёхдневные мигрени, пока врачи не обнаружили у неё «бомбу в голове»; новосибирские специалисты передали опыт челябинским коллегам.
Жительница Челябинска каждый день рисковала жизнью из-за сложной аневризмы. На днях новосибирские специалисты помогли челябинским хирургам выполнить сложную операцию, подтвердили Сиб.фм в Федеральном центре нейрохирургии Минздрава РФ в Новосибирске.
Ранее челябинское СМИ «Южноуральскя панорама» опубликовала историю 40-летней Анастасии Мухиной (фамилия изменена – прим. Сиб.фм), которая жаловалась на постоянные мигрени, которые продолжались по три дня, даже с мельтешением в глазах.
МРТ показало аневризму сосудов головного мозга – «мешочек» с кровью, который в любой момент мог лопнуть и привести к инсульту и скорой смерти. Случай жительницы Челябинска оказался сложным.
«Основной способ лечения аневризмы – установление микроспиралей в полость аневризмы, которые закрывают доступ крови. Таким способом проводится до 80 % внутрисосудистых операций при аневризме сосудов головного мозга. Но при сложном строении аневризмы этого уже недостаточно, и тогда понадобится стентирование в качестве поддерживающей конструкции», – цитирует СМИ врача-нейрохирурга Федерального центра нейрохирургии в Новосибирске Виталия Киселёва.
Новосибирские хирурги и специалисты Челябинской областной больницы смогли установить микроскопический стент внутри сосуда, создав каркас, а затем заполнили аневризму внутренними спиралями, убрав риск «взрыва» в голове.
Сама операция прошла полгода назад в рамках мастер-класса по эндоваскулярной эмболизации аневризмы и мальформации сосудов головного мозга, уточнили в СМИ.
Напомним, на днях врачи спасли полуторагодовалого ребёнка, обварившегося кипятком в Бердске.
Комментарии
Лента новостей
Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство
Голодный вор силой отобрал еду у продавца «Ярче» в Новосибирске: фото
Кусачую черепаху Матильду привезли в новосибирский Центр океанографии
Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосибирске
Для строительства элитного посёлка варварски уничтожают лес под Новосибирском
Искалеченного мужчину вытащили из ямы заброшенного гаража спасатели в Искитиме
Новосибирские хирурги спасли жизнь жительнице Челябинска с аневризмой
Типичный должник: новосибирские приставы составили портрет неплательщика алиментов
Суд запретил организации инвалидов в Новосибирске взыскивать долги
В Германии опубликовали подробности крушения самолёта совладелицы S7 Наталии Филёвой
Статьи по теме
Мир как насмешка
Сатира над пороками современного общества и проблема осужден...
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Право на дым
Что изменилось в Новосибирске после принятия жёстких антитабачных ме...
Новости по теме
Популярное