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Новосибирские хирурги спасли жизнь жительнице Челябинска с аневризмой

Рубрика: общество

28.05.2019 13:45

Фото с сайта pixabay.com

Женщина жаловалась на трёхдневные мигрени, пока врачи не обнаружили у неё «бомбу в голове»; новосибирские специалисты передали опыт челябинским коллегам. 

Жительница Челябинска каждый день рисковала жизнью из-за сложной аневризмы. На днях новосибирские специалисты помогли челябинским хирургам выполнить сложную операцию, подтвердили Сиб.фм в Федеральном центре нейрохирургии Минздрава РФ в Новосибирске.

Ранее челябинское СМИ «Южноуральскя панорама» опубликовала историю 40-летней Анастасии Мухиной (фамилия изменена – прим. Сиб.фм), которая жаловалась на постоянные мигрени, которые продолжались по три дня, даже с мельтешением в глазах. 

МРТ показало аневризму сосудов головного мозга – «мешочек» с кровью, который в любой момент мог лопнуть и привести к инсульту и скорой смерти. Случай жительницы Челябинска оказался сложным. 

«Основной способ лечения аневризмы – установление микроспиралей в полость аневризмы, которые закрывают доступ крови. Таким способом проводится до 80 % внутрисосудистых операций при аневризме сосудов головного мозга. Но при сложном строении аневризмы этого уже недостаточно, и тогда понадобится стентирование в качестве поддерживающей конструкции», – цитирует СМИ врача-нейрохирурга Федерального центра нейрохирургии в Новосибирске Виталия Киселёва.

Новосибирские хирурги и специалисты Челябинской областной больницы смогли установить микроскопический стент внутри сосуда, создав каркас, а затем заполнили аневризму внутренними спиралями, убрав риск «взрыва» в голове.

Сама операция прошла полгода назад в рамках мастер-класса по эндоваскулярной эмболизации аневризмы и мальформации сосудов головного мозга, уточнили в СМИ. 

Напомним, на днях врачи спасли полуторагодовалого ребёнка, обварившегося кипятком в Бердске.

 

Теги: врачи болезни спасение

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