Новосибирский «Локомотив» отправил двух игроков на Лигу наций и вернул своего воспитанника

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Новосибирский «Локомотив» отправил двух игроков на Лигу наций и вернул своего воспитанникаРубрика: общество
28.05.2019 10:27
Фото с официального сайта ВК «Локомотив»
Сборная России, прошлогодний победитель Лиги наций, стартует в турнире 31 мая; центральный блокирующий Максим Куликов вернулся в систему «Локомотива» из красноярского «Енисея».
Федерация волейбола России объявила окончательный состав сборной на матчи предварительного раунда Лиги наций, которые пройдут с 31 мая по 24 июня. Либеро Роман Мартынюк и блокирующий Ильяс Куркаев из новосибирского «Локомотива» помогут национальной команде защитить титул победителя Лиги, завоёванный в прошлом году.
«Есть настрой побеждать в каждом матче. Какое место займём в Лиге наций, я прогнозировать не готов. Всем прекрасно известно, что такое сборная России, сколько всего она выиграла. Победные традиции богатейшие, но в этом плане давления я не испытываю», – рассказал главный тренер российской сборной Туомас Саммелвуо.
В первом матче Лиги наций россияне 31 мая встретятся с командой Франции. «Финал шести» пройдёт в американском Чикаго с 10 по 14 июля.
Кроме делегирования двух игроков в сборную, волейбольный «Локомотив» комплектует состав на следующий сезон. В новосибирскую команду после двух лет в красноярском «Енисее» вернулся центральный блокирующий Максим Куликов. С 2009 по 2014 год он играл за фарм-клуб «СДЮСШОР-Локомотив».
Также стало известно, что Николай Павлов, Максим Шульгин, Николай Апаликов и Артем Смоляр покинут новосибирский «Локомотив».
Напомним, в мае новосибирская фехтовальщица установила рекорд России по кендо.
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