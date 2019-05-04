4 балла
+24
64.46 72.19
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский фотограф снял полёт спутников Илона Маска

сегодня 08:41 Общество 0 Коммент.

Суд запретил организации инвалидов в Новосибирске взыскивать долги

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

В Германии опубликовали подробности крушения самолёта совладелицы S7 Наталии Филёвой

сегодня 12:33 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества назвали лучший глазированный сырок

сегодня 12:04 Общество 0 Коммент.

Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на приём сироту

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Житель Академгородка выдвинулся в мэры Новосибирска

сегодня 11:19 Политика 0 Коммент.

Налоговая сообщила о долгах каждого второго жителя Бердска

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» отправил двух игроков на Лигу наций и вернул своего воспитанника

сегодня 10:27 Общество 0 Коммент.

Неизвестный ограбил три офиса МФО за сутки в Новосибирске

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

Подросток в камуфляжной ветровке пропал в Новосибирской области

вчера 22:22 Хроника 0 Коммент.

Кошка выкормила раненого бельчонка в иркутской зоогалерее

вчера 21:00 Общество 0 Коммент.

Выписанные дети вернулись в школу после массового отравления крысиным ядом в Чанах

вчера 19:57 Общество 0 Коммент.

Опека проверит мать за грубое обращение с годовалым ребёнком под Новосибирском

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

«Решала» получил пять лет за «призраки» завода и стройки в Новосибирске

вчера 19:02 Недвижимость 0 Коммент.

Лося сняли с забора в Кузбассе

вчера 18:14 Общество 0 Коммент.

Проблемные долгострои обещал сдать до конца года минстрой Новосибирской области

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

На чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста

вчера 17:58 Общество 0 Коммент.

В детских оздоровительных лагерях Новосибирской области усилят антитеррористическую защиту

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

Очередь из сотни трудолюбивых мигрантов удивила новосибирца

вчера 17:31 Общество 0 Коммент.

Подросток перевернулся на лодке и утонул в Новосибирской области

вчера 17:17 Хроника 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» отправил двух игроков на Лигу наций и вернул своего воспитанника

Рубрика: общество

28.05.2019 10:27

Фото с официального сайта ВК «Локомотив»

Сборная России, прошлогодний победитель Лиги наций, стартует в турнире 31 мая; центральный блокирующий Максим Куликов вернулся в систему «Локомотива» из красноярского «Енисея».

Федерация волейбола России объявила окончательный состав сборной на матчи предварительного раунда Лиги наций, которые пройдут с 31 мая по 24 июня. Либеро Роман Мартынюк и блокирующий Ильяс Куркаев из новосибирского «Локомотива» помогут национальной команде защитить титул победителя Лиги, завоёванный в прошлом году.

«Есть настрой побеждать в каждом матче. Какое место займём в Лиге наций, я прогнозировать не готов. Всем прекрасно известно, что такое сборная России, сколько всего она выиграла. Победные традиции богатейшие, но в этом плане давления я не испытываю», – рассказал главный тренер российской сборной Туомас Саммелвуо.

В первом матче Лиги наций россияне 31 мая встретятся с командой Франции. «Финал шести» пройдёт в американском Чикаго с 10 по 14 июля.

Кроме делегирования двух игроков в сборную, волейбольный «Локомотив» комплектует состав на следующий сезон. В новосибирскую команду после двух лет в красноярском «Енисее» вернулся центральный блокирующий Максим Куликов. С 2009 по 2014 год он играл за фарм-клуб «СДЮСШОР-Локомотив».

Также стало известно, что Николай Павлов, Максим Шульгин, Николай Апаликов и Артем Смоляр покинут новосибирский «Локомотив».

Напомним, в мае новосибирская фехтовальщица установила рекорд России по кендо.

Теги: Новосибирская область ВК «Локомотив» сборная России

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский фотограф снял полёт спутников Илона Маска

сегодня 08:41 Общество 0 Коммент.

Суд запретил организации инвалидов в Новосибирске взыскивать долги

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

В Германии опубликовали подробности крушения самолёта совладелицы S7 Наталии Филёвой

сегодня 12:33 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества назвали лучший глазированный сырок

сегодня 12:04 Общество 0 Коммент.

Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на приём сироту

сегодня 11:33 Общество 0 Коммент.

Житель Академгородка выдвинулся в мэры Новосибирска

сегодня 11:19 Политика 0 Коммент.

Налоговая сообщила о долгах каждого второго жителя Бердска

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирский «Локомотив» отправил двух игроков на Лигу наций и вернул своего воспитанника

сегодня 10:27 Общество 0 Коммент.

Неизвестный ограбил три офиса МФО за сутки в Новосибирске

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

Подросток в камуфляжной ветровке пропал в Новосибирской области

вчера 22:22 Хроника 0 Коммент.

Кошка выкормила раненого бельчонка в иркутской зоогалерее

вчера 21:00 Общество 0 Коммент.

Выписанные дети вернулись в школу после массового отравления крысиным ядом в Чанах

вчера 19:57 Общество 0 Коммент.

Опека проверит мать за грубое обращение с годовалым ребёнком под Новосибирском

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

«Решала» получил пять лет за «призраки» завода и стройки в Новосибирске

вчера 19:02 Недвижимость 0 Коммент.

Лося сняли с забора в Кузбассе

вчера 18:14 Общество 0 Коммент.

Проблемные долгострои обещал сдать до конца года минстрой Новосибирской области

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

На чиновника из Хакасии следователи возбудили дело за нападение на журналиста

вчера 17:58 Общество 0 Коммент.

В детских оздоровительных лагерях Новосибирской области усилят антитеррористическую защиту

вчера 17:51 Общество 0 Коммент.

Очередь из сотни трудолюбивых мигрантов удивила новосибирца

вчера 17:31 Общество 0 Коммент.

Подросток перевернулся на лодке и утонул в Новосибирской области

вчера 17:17 Хроника 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
сегодня 08:00

Материальные ценности

Наглядный пример того, что большая идея должна во...

Читать далее
Image
21.05.2019

Почему автобус не покупаете?

К двум классическим бедам России добав...

Читать далее
Image
01.05.2019

Главное заявление Первомая

Новосибирцы предложили создать объединен...

Читать далее
Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
14.11.2018

Премьера «Первого»: время ожидания истекло

«Первый теа...

Читать далее
Image
13.11.2018

Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова

Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...

Читать далее

Новости по теме

Проблемные долгострои обещал сдать до конца года минстрой Новосибирской области вчера 18:03 Плавучая мусорка возмутила новосибирцев вчера 17:01 Унёсший жизни троих малышей пожар в Новосибирской области мог начаться из-за игры со спичками вчера 14:06

Популярное

Image

Портрет искитимского сварщика стал одним из лучших фото в России

Image

Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими ...

Image

Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом в Алтайском ...

Image

Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

Image

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

Image

В Барнауле воспитатели детского сада устраивали детям «тёмную»

Image

«Девичник» в Тыве обернулся жестоким убийством одной из девушек

Image

Заморозки идут в Новосибирскую область

Image

Мать проломила голову трёхмесячному ребёнку под Красноярском

Image

За гибель троих друзей пьяный водитель ответит перед судом в Ново...

Image

1/2 финала чемпионата мира по хоккею - 2019 Россия - Финляндия: г...

Image

Самолёты Су-34 больше не будут выпускать в Новосибирске

Image

Мэр Новосибирска прокомментировал слухи о закрытии производства С...