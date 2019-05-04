Новосибирский «Локомотив» отправил двух игроков на Лигу наций и вернул своего воспитанника

Фото с официального сайта ВК «Локомотив»

Сборная России, прошлогодний победитель Лиги наций, стартует в турнире 31 мая; центральный блокирующий Максим Куликов вернулся в систему «Локомотива» из красноярского «Енисея».

Федерация волейбола России объявила окончательный состав сборной на матчи предварительного раунда Лиги наций, которые пройдут с 31 мая по 24 июня. Либеро Роман Мартынюк и блокирующий Ильяс Куркаев из новосибирского «Локомотива» помогут национальной команде защитить титул победителя Лиги, завоёванный в прошлом году.

«Есть настрой побеждать в каждом матче. Какое место займём в Лиге наций, я прогнозировать не готов. Всем прекрасно известно, что такое сборная России, сколько всего она выиграла. Победные традиции богатейшие, но в этом плане давления я не испытываю», – рассказал главный тренер российской сборной Туомас Саммелвуо.

В первом матче Лиги наций россияне 31 мая встретятся с командой Франции. «Финал шести» пройдёт в американском Чикаго с 10 по 14 июля.

Кроме делегирования двух игроков в сборную, волейбольный «Локомотив» комплектует состав на следующий сезон. В новосибирскую команду после двух лет в красноярском «Енисее» вернулся центральный блокирующий Максим Куликов. С 2009 по 2014 год он играл за фарм-клуб «СДЮСШОР-Локомотив».

Также стало известно, что Николай Павлов, Максим Шульгин, Николай Апаликов и Артем Смоляр покинут новосибирский «Локомотив».

Напомним, в мае новосибирская фехтовальщица установила рекорд России по кендо.