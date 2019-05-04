Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных

Фото из группы "Новосибирский зоопарк" в социальной сети "ВКонтакте"

В мае в зоопарке продолжили род северные олени, аргали, лоси, косули, голубые бараны, винторогие козлы и сибирские козероги.

Новосибирский зоопарк предлагает посетителям при прогулках выбирать самый длинный путь, чтобы рассмотреть всех детёнышей, которые в мае появились на свет.

В группе «Новосибирский зоопарк» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии детёнышей, которые появились совсем недавно. Сейчас подрастают два северных оленёнка, которые уже через несколько минут после рождения начали ходить вместе с мамой и показываться людям.

Также в зоопарке можно увидеть лосят, винторогих козлят, малышей винторогих козлов и сибирских козерогов. Все детёныше следуют по пятам за своими матерями.

В зоопарке особенно гордятся появлением ягнят аргали. Их нет больше ни в одном зоопарке мира, а в дикой природе их осталось мало. Каждый детёныш этого вида является шансом на спасение популяции аргали.

Напомним, 23 мая 2019 года у необычных мартышек в Новосибирском зоопарке родился малыш.