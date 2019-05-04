Лента новостейПредложить новость
«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов
Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных
Пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новосибирске
Голодный вор силой отобрал еду у продавца «Ярче» в Новосибирске: фото
Для строительства элитного посёлка варварски уничтожают лес под Новосибирском
Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство
Искалеченного мужчину вытащили из ямы заброшенного гаража спасатели в Искитиме
Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животныхРубрика: общество
29.05.2019 08:18
Фото из группы "Новосибирский зоопарк" в социальной сети "ВКонтакте"
В мае в зоопарке продолжили род северные олени, аргали, лоси, косули, голубые бараны, винторогие козлы и сибирские козероги.
Новосибирский зоопарк предлагает посетителям при прогулках выбирать самый длинный путь, чтобы рассмотреть всех детёнышей, которые в мае появились на свет.
В группе «Новосибирский зоопарк» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии детёнышей, которые появились совсем недавно. Сейчас подрастают два северных оленёнка, которые уже через несколько минут после рождения начали ходить вместе с мамой и показываться людям.
Также в зоопарке можно увидеть лосят, винторогих козлят, малышей винторогих козлов и сибирских козерогов. Все детёныше следуют по пятам за своими матерями.
В зоопарке особенно гордятся появлением ягнят аргали. Их нет больше ни в одном зоопарке мира, а в дикой природе их осталось мало. Каждый детёныш этого вида является шансом на спасение популяции аргали.
Напомним, 23 мая 2019 года у необычных мартышек в Новосибирском зоопарке родился малыш.
Комментарии
Лента новостей
«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов
Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных
Пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новосибирске
Голодный вор силой отобрал еду у продавца «Ярче» в Новосибирске: фото
Для строительства элитного посёлка варварски уничтожают лес под Новосибирском
Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство
Искалеченного мужчину вытащили из ямы заброшенного гаража спасатели в Искитиме
Статьи по теме
День, полный надежды
Всего один день в стенах кризисного центра для женщин...
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Новости по теме
Популярное