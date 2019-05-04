Основатель Huawei готов «забрать» новосибирских студентов у Google

фото с сайта pixabay.com

Победы программистов из НГУ привлекли внимание Huawei; второй по величине производитель смартфонов в мире готов бороться за таланты и платить больше всех.

Создатель международной корпорации Huawei пообещал талантливым программистам десятки тысяч долларов призовых на молодёжных соревнованиях. Вчера популярное китайское издание People’s Daily опубликовало интервью Рена Женфея о планах международной корпорации.

Отвечая на вопрос об инвестициях Huawei в образование и фундаментальные исследования, основатель компании рассказал о планах привлекать талантливых новосибирских программистов для работы в российских филиалах корпорации.

«Мы предлагаем работу некоторым студентам из числа лучших и самых талантливых уже со второго курса. Например, студенты Новосибирского государственного университета в течение шести лет подряд становились чемпионами и призёрами Международного конкурса студенческого программирования. Google платил зарплату в пять или шесть раз выше, чем обычно, чтобы использовать их навыки. Начиная с этого года, мы будем платить больше, чем Google, чтобы привлечь такие таланты для работы над инновациями в России», – рассказал People’s Daily основатель Huawei Рен Женфей.

Миллиардер добавил, что компания не требует от учёных постоянного успеха в проектах, неудачный опыт также необходим для развития. В пресс-службе НГУ не смогли предоставить оперативный комментарий и попросили направить запрос в течение семи дней.

По данным СМИ, средняя зарплата стажёров и студентов в американском офисе Google составляет около 5,8 тысячи долларов в месяц. По данным trud.com, средняя зарплата программиста в Новосибирске на март 2019 составляла около 50 тысяч рублей.

Напомним, на днях стало известно, что доход ректора НГУ Михаила Федорука за прошлый год составил 10,8 миллиона рублей.