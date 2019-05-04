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Пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

28.05.2019 19:57

Фото с сайта pixabay.com

Мать и сестра потерпевшей смогли остановить душителя сестры; ранее обвиняемый был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Пьяный рецидивист отправится в тюрьму за попытку убийства сестры своей сожительницы в доме напротив БЦ «Пентагон». Вчера Железнодорожный районный  суд Новосибирска вынес приговор 43-летнему новосибирцу по делу о покушении на убийство.

По данным прокуратуры, инцидент произошёл 25 октября 2018 года в квартире дома на улице Владимировская, 1/1. В ходе распития спиртного Виталий К. поссорился с сестрой своей сожительницы и начал наносить женщине удары, таскал её за волосы и сомкнул пальцы на шее. Согласно материалам дела, потерпевшая несколько раз теряла сознание.

Пожилая мать 45-летней потерпевшей и сожительница подсудимого накинулись на него – пенсионерка била его костылём, а сожительница оттаскивала от сестры, уточнили в прокуратуре. В результате потерпевшая получила травмы, но осталась жива.     

«Подсудимый не признал вину, утверждая, что не имел умысла на убийство потерпевшей, что женщина била его сковородой и кастрюлей. Суд признал особо опасный рецидив – обвиняемый Виталий К. имеет непогашенную судимость за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего. Кроме того, в отношении родственников потерпевшей были совершены преступления по статьям о средней тяжести вреде здоровью и угрозе убийством», – пояснила Сиб.фм помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

По совокупности преступлений и с учётом не отбытой части наказания суд назначил Виталию К. семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в апреле новосибирец заказал убийство двух женщин и трёхлетней девочки ради квартиры в центре.

 

Теги: пенсионеры убийство алкоголь драка

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