Полицейские задержали подозреваемого в ограблении трёх офисов МФО в Новосибирске

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области

В отношении потенциального налётчика в Новосибирске возбудили уголовное дело; теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники уголовного розыска вместе с оперативниками установили и задержали подозреваемого в совершении серии разбойных нападений на микрофинансовые организации Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, им оказался 24-летний ранее судимый за кражу новосибирец.

Инциденты произошли 27 мая в Октябрьском, Ленинском и Заельцовском районах Новосибирска. Общая сумма причинённого ущерба составила 10 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Теперь подозреваемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Сиб.фм писал о том, что неизвестный ограбил три офиса МФО за сутки в Новосибирске.