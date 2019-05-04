Полицейские задержали подозреваемого в ограблении трёх офисов МФО в Новосибирске

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Полицейские задержали подозреваемого в ограблении трёх офисов МФО в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
28.05.2019 13:02
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области
В отношении потенциального налётчика в Новосибирске возбудили уголовное дело; теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Сотрудники уголовного розыска вместе с оперативниками установили и задержали подозреваемого в совершении серии разбойных нападений на микрофинансовые организации Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, им оказался 24-летний ранее судимый за кражу новосибирец.
Инциденты произошли 27 мая в Октябрьском, Ленинском и Заельцовском районах Новосибирска. Общая сумма причинённого ущерба составила 10 тысяч рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Теперь подозреваемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним, Сиб.фм писал о том, что неизвестный ограбил три офиса МФО за сутки в Новосибирске.
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