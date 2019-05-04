Пьяный водитель стал причиной массовой аварии в Первомайском районе Новосибирска

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В ДТП пострадало пять автомобилей и дорожный знак.

В Первомайском районе Новосибирска ночью 27 мая, около 3 часов, произошла массовая авария. Об этом сообщает «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, водитель въехал в припаркованные на обочине машины, из-за чего пять автомобилей получили разного рода повреждения. Кроме того, одна из машин по инерции снесла дорожный знак.

Фото из группы АСТ 54

Очевидцы заявили, что от спровоцировавшего ДТП водителя сильно пахло алкоголем.

По сводкам ГИБДД авария не прошла, информации о пострадавших тоже нет.

Напомним, 27 мая авария заблокировала Чуйский тракт.