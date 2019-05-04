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Пьяный житель Новоалтайска принял чужую квартиру за свою и выставил хозяйку на улицу

Рубрика: проиcшествия

28.05.2019 21:59

Фото с сайта Pixabay.com

Мужчина признал свою вину в полиции; сейчас дело направлено в суд.

Новоалтайский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Алтайскому краю завершил расследование по делу о мужчине, который пытался поселиться в чужой квартире. Об этом сообщили сегодня, 28 мая, на официальном сайте ведомства.

Как сообщили следователи, в апреле 2019 года 23-летний новоалтаец выпивал в гостях у соседей. По дороге домой он перепутал подъезды и вошёл в соседний. Он стал стучать в квартиру, которую счёл своей. После того как хозяйка открыла ему дверь, он выставил женщину на лестничную площадку и запер дверь изнутри. 

Хозяйка квартиры вызвала полицию. Несмотря на попытки мужчины скрыться от правоохранителей, он был задержан.

Житель Новоалтайска признал свою вину и пояснил, что был пьян и дезориентирован. Следователи собрали достаточно доказательств, и в ближайшее время дело будет передано в суд. Мужчина обвиняется по статье «Незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица», ему грозит штраф до 43 тысяч рублей, исправительные работы до одного года или арест до трёх месяцев. 

Напомним, 23 мая 2019 года пьяный житель Омска напал на врачей больницы.

Теги: Алтайский край Следственный комитет

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20.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

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