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Суд запретил организации инвалидов в Новосибирске взыскивать долги

Рубрика: общество

28.05.2019 12:44

Фото с pixabay.com

По уставу общественная организация «Благое дело» в Новосибирске не должна была заниматься «выбиванием» долгов.

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил исковые требования прокуратуры и запретил общественной организации инвалидов «Благое дело» заниматься взысканием долгов по кредитам и договорам займа.

Прокуратура проводила проверку соблюдения организацией «Благое дело» требований федерального закона, в том числе о некоммерческих организациях. В итоге установили, что они занимались взысканием с физических и юридических лиц просроченной задолженности по кредитам и договорам займа.

«Этот вид деятельности не был предусмотрен уставом организации и не соответствовал целям её деятельности», – отметили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура предъявила исковые требования в суд, которые были удовлетворены. Решение ещё не вступило в законную силу.

Напомним, в Новосибирске неизвестный ограбил три офиса МФО за сутки.

Теги: прокуратура суд долги Новосибирск

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