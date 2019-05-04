Суд запретил организации инвалидов в Новосибирске взыскивать долги

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Суд запретил организации инвалидов в Новосибирске взыскивать долгиРубрика: общество
28.05.2019 12:44
Фото с pixabay.com
По уставу общественная организация «Благое дело» в Новосибирске не должна была заниматься «выбиванием» долгов.
Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил исковые требования прокуратуры и запретил общественной организации инвалидов «Благое дело» заниматься взысканием долгов по кредитам и договорам займа.
Прокуратура проводила проверку соблюдения организацией «Благое дело» требований федерального закона, в том числе о некоммерческих организациях. В итоге установили, что они занимались взысканием с физических и юридических лиц просроченной задолженности по кредитам и договорам займа.
«Этот вид деятельности не был предусмотрен уставом организации и не соответствовал целям её деятельности», – отметили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Прокуратура предъявила исковые требования в суд, которые были удовлетворены. Решение ещё не вступило в законную силу.
Напомним, в Новосибирске неизвестный ограбил три офиса МФО за сутки.
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