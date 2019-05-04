Типичный должник: новосибирские приставы составили портрет неплательщика алиментов

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Из всех неплательщиков алиментов в Новосибирской области 84 % составляют мужчины и лишь 16 % женщины; сумма долга у нерадивых матерей в среднем на 30 % больше.

Сотрудники Управления ФССП по Новосибирской области составили портреты «типичных должников», игнорирующих свои экономические обязательства перед детьми.

Как сказано на сайте ведомства, чаще всего не поддерживают своих детей после развода мужчины в возрасте 35 лет. Из общего числа родителей, живущих с детьми раздельно, доля мужчин, не платящих алименты – 84 %. Женская, соответственно, 16 %, однако с каждым годом этот процент растёт. Ещё четыре года назад он составлял менее 8,4 %. Средний возраст матери, отказавшейся помогать своему ребёнку – 30 лет.

Несмотря на то, что женщин-неплательщиц меньше, сумма их долга, как правило, больше на 30 %. Так, по статистике, средняя сумма задолженности у отцов составляет 220 тысяч рублей, тогда как у «матерей-кукушек» это сумма порядка 307 тысяч рублей. Многие из этих женщины ведут асоциальный образ жизни, не работают.

При этом у нерадивых родителей зачастую отсутствует какое-либо имущество, которое можно было бы арестовать в счёт гашения задолженности. Для взыскания части денег приставы вычитают долги из зарплат неплательщиков, выносят запреты на вождение автомобиля и запрещают выезжать за границу.

Напомним, в марте этого года предпенсионеры получили право на алименты от детей и бывших.