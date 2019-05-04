Топ-3: названы самые богатые ректоры вузов Новосибирска

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Ректор НГУ Михаил Федорук ездит на автомобиле Lexus RX270, а ректор НГТУ Анатолий Батаев – на Toyota RAV 4.

Министерство образования и науки РФ опубликовало сведения о доходах ректоров новосибирских вузов. Самым богатым из них оказался ректор НГУ Михаил Федорук, а на третьем месте оказался ректор НГТУ Анатолий Батаев.

Доход ректора НГУ Михаила Федорука за прошлый год составил 10,8 миллиона рублей, что на 2,2 млн рублей меньше, чем в 2017 году. В собственности у руководителя вуза находятся автомобиль Lexus RX270 и совместная с супругой квартира (128,1 кв. метра).

На втором месте богатых ректоров новосибирских вузов оказался руководитель Новосибирского государственного педагогического университета Алексей Герасёв, который в 2018 году заработал 5,5 млн рублей. У ректора вуза в индивидуальной собственности есть два земельных участка (883 и 620 кв. метров), квартира (74,8 кв. метра), а также доля в квартире (80,5 кв. метра) и гараже. Кроме того, у него в собственности два автомобиля: «Тойота Хайлендер» и «КИА Соренто».

Замыкает тройку богатых руководителей вузов Новосибирска ректор НГТУ Анатолий Батаев. Его доход в прошлом году составил 5 млн рублей. Помимо этого, у него также есть индивидуальная квартира (44,6 кв. метра), и доля в квартире (45,4 кв. метра). Из автомобилей у ректора НГТУ в собственности Toyota RAV 4.

Напомним, Сиб.фм в мае писал о том, что доход главы МВД Новосибирской области вырос в два раза.