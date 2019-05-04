В Германии опубликовали подробности крушения самолёта совладелицы S7 Наталии Филёвой

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В отчёт попали показания очевидцев катастрофы, диспетчеров и данные радаров.

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий опубликовало предварительный доклад о крушении самолёта, в котором погибла совладелица новосибирской авиакомпании S7 Наталия Филёва. Об этом сообщает РБК.

Контроль посадки осуществляли трое сотрудников аэропортовых служб. Диспетчеры, дежурившие на вышке в аэропорту Эгельсбаха, рассказали, что дали указание пилоту Epic-LT при заходе на посадку сделать левосторонний разворот. Два свидетеля, которые были недалеко от вышки, сообщили, что когда самолёт пошёл на манёвр, его крен достиг 30-45 градусов. На половине разворота Epic LT, в котором находилась Филёва, сделал «нырок» носом, ушёл в вертикальное падение и врезался в землю.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на свои источники писал, что пилот перед заходом на посадку отключил систему радиолокационного управления, перешёл на ручной режим полёта, а затем допустил критическое снижение скорости воздушного судна, из-за чего самолёт свалился в плоский штопор.

В Управлении расследования авиационных происшествий ФРГ ранее заявили, что полное расследование катастрофы, произошедшей с самолётом Филёвой, займет около года.

Напомним, 31 марта совладелица S7 Наталия Филёва погибла в авиакатастрофе.