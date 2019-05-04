Владислав Третьяк заявил о переносе части матчей МЧМ по хоккею-2023 из Новосибирска в Омск

Лента новостейПредложить новость
Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство
Голодный вор силой отобрал еду у продавца «Ярче» в Новосибирске: фото
Кусачую черепаху Матильду привезли в новосибирский Центр океанографии
Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосибирске
Для строительства элитного посёлка варварски уничтожают лес под Новосибирском
Искалеченного мужчину вытащили из ямы заброшенного гаража спасатели в Искитиме
Новосибирские хирурги спасли жизнь жительнице Челябинска с аневризмой
Типичный должник: новосибирские приставы составили портрет неплательщика алиментов
Суд запретил организации инвалидов в Новосибирске взыскивать долги
В Германии опубликовали подробности крушения самолёта совладелицы S7 Наталии Филёвой
Владислав Третьяк заявил о переносе части матчей МЧМ по хоккею-2023 из Новосибирска в ОмскРубрика: общество
28.05.2019 14:59
фото unsplash.com
Легенда советского хоккея сообщил, что в Омске будет за два года построен ЛДС, который в 2023 году сможет принять часть игр молодёжного чемпионата.
В Омске уже выделены деньги на строительство новой ледовой арены, где будет проведена часть игр МЧМ по хоккею в 2023 году. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Деньги на реконструкцию стадиона в размере 5 миллиардов рублей выделяет компания «Газпромнефть», об этом сообщает портал superomsk со ссылкой на некую служебную записку помощника президента РФ Игоря Левитина. Необходимость срочной реконструкции стадиона объясняется отсутствием домашнего стадиона для команды «Авангард», которая в этом году вышла в финал Кубка Гагарина.
Напомним, сборная Россия заняла третье место на чемпионате мира по хоккею.
Комментарии
Лента новостей
Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство
Голодный вор силой отобрал еду у продавца «Ярче» в Новосибирске: фото
Кусачую черепаху Матильду привезли в новосибирский Центр океанографии
Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосибирске
Для строительства элитного посёлка варварски уничтожают лес под Новосибирском
Искалеченного мужчину вытащили из ямы заброшенного гаража спасатели в Искитиме
Новосибирские хирурги спасли жизнь жительнице Челябинска с аневризмой
Типичный должник: новосибирские приставы составили портрет неплательщика алиментов
Суд запретил организации инвалидов в Новосибирске взыскивать долги
В Германии опубликовали подробности крушения самолёта совладелицы S7 Наталии Филёвой
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное