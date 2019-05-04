Владислав Третьяк заявил о переносе части матчей МЧМ по хоккею-2023 из Новосибирска в Омск

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Легенда советского хоккея сообщил, что в Омске будет за два года построен ЛДС, который в 2023 году сможет принять часть игр молодёжного чемпионата.

В Омске уже выделены деньги на строительство новой ледовой арены, где будет проведена часть игр МЧМ по хоккею в 2023 году. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Деньги на реконструкцию стадиона в размере 5 миллиардов рублей выделяет компания «Газпромнефть», об этом сообщает портал superomsk со ссылкой на некую служебную записку помощника президента РФ Игоря Левитина. Необходимость срочной реконструкции стадиона объясняется отсутствием домашнего стадиона для команды «Авангард», которая в этом году вышла в финал Кубка Гагарина.

Напомним, сборная Россия заняла третье место на чемпионате мира по хоккею.