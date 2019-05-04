Вооружённый ножницами дебошир ответит за попытку ограбить «Быстроном» в Новосибирске

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Вооружённый ножницами дебошир ответит за попытку ограбить «Быстроном» в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
28.05.2019 16:12
Фото с сайта pixabay.com
Выпивший мужчина не смог пронести бутылку водки мимо охраны новосибирского магазина; задержанный схватил ножницы и угрожал убить сразу троих.
Пьяный новосибирец решил ограбить супермаркет и в результате попал под следствие. Сегодня пресс-служба Кировского районного суда сообщила о поступлении уголовного дела о попытке вооружённого ограбления с угрозой убийством.
Согласно материалам дела, пьяный гражданин К. пришёл в один из магазинов сети «Быстроном» в Кировском районе Новосибирска и решил украсть бутылку водки. Обвиняемый сунул бутылку в карман брюк и попытался уйти, не оплатив товар. Мужчину остановил охранник магазина, потребовав предъявить чек.
В дальнейшем трое человек задержали мужчину и отвели его в офисное помещение. Внезапно обвиняемый схватил со стола канцелярские ножницы и направил их лезвиями в сторону троих потерпевших, угрожая убить их, сообщил суд.
Обвиняемый попал под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы только за угрозу убийством.
Напомним, сегодня полицейские задержали подозреваемого в ограблении трёх офисов МФО в Новосибирске.
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