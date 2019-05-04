XIX Фестиваль немецкого кино открылся эпическим фильмом-ностальгией по Брехту

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В программе недели кино Германии в этом году восемь фильмов, характеризующих современный немецкий кинематограф.

В новосибирском киноцентре «Победа» при поддержке Генерального консульства Федеративной Республики Германия и Гёте-Института в Новосибирске 28 мая открылся очередной, уже 11-й Фестиваль современного немецкого кино.

В открытии Фестиваля приняли участие генеральный консул ФРГ в Новосибирске доктор Петер Бломайер, директор Гёте-Института в Новосибирске Пер Брандт и заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Владимир Державец.

На открытии Фестиваля состоялась российская премьера киноленты Йоахима А. Ланга «Мэкки-Нож: Трёхгрошовый фильм Бертольда Брехта». На немецкой кинонеделе также покажут новый фильм Андреаса Дрезена «Гундерманн», ленту Ульриха Кёлера «В моей комнате», триллер Фатиха Акина «Золотая перчатка» и другие современные фильмы ФРГ. Фестиваль продлится до 2 июня.

Напомним, в мае в Новосибирске показали спектакли, отмеченные премией «Золотая Маска».