XIX Фестиваль немецкого кино открылся эпическим фильмом-ностальгией по Брехту

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XIX Фестиваль немецкого кино открылся эпическим фильмом-ностальгией по БрехтуРубрика: общество, культура
29.05.2019 09:12
фото vpobede.ru
В программе недели кино Германии в этом году восемь фильмов, характеризующих современный немецкий кинематограф.
В новосибирском киноцентре «Победа» при поддержке Генерального консульства Федеративной Республики Германия и Гёте-Института в Новосибирске 28 мая открылся очередной, уже 11-й Фестиваль современного немецкого кино.
В открытии Фестиваля приняли участие генеральный консул ФРГ в Новосибирске доктор Петер Бломайер, директор Гёте-Института в Новосибирске Пер Брандт и заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Владимир Державец.
На открытии Фестиваля состоялась российская премьера киноленты Йоахима А. Ланга «Мэкки-Нож: Трёхгрошовый фильм Бертольда Брехта». На немецкой кинонеделе также покажут новый фильм Андреаса Дрезена «Гундерманн», ленту Ульриха Кёлера «В моей комнате», триллер Фатиха Акина «Золотая перчатка» и другие современные фильмы ФРГ. Фестиваль продлится до 2 июня.
Напомним, в мае в Новосибирске показали спектакли, отмеченные премией «Золотая Маска».
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Лента новостей
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