Житель Академгородка выдвинулся в мэры Новосибирска

Фото со страницы Владимира Мельникова в Facebook

О своём желании участвовать в выборах мэра Новосибирска Владимир Мельников заявлял ещё на общественном форуме в апреле.

Бывший член партии КПРФ Владимир Мельников на своей странице в «Фейсбуке» опубликовал протокол решения о выдвижении в мэры Новосибирска. Представлять его будет Новосибирское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народ против коррупции».

За кандидатуру Владимира Мельникова проголосовало три человека. Кроме того, о своём желании участвовать в выборах мэра города политик заявлял ещё на общественном форуме «Обновление для Новосибирска».

Владимиру Мельникову 58 лет, живёт в Советском районе Новосибирска. В 1987 году окончил Новосибирский автотранспортный техникум. С 1998 по 2010 годы работал помощником депутатов Госдумы. А с 2010 года занимал должность главного эксперта в избирательной комиссии Новосибирской области.

Выборы мэра Новосибирска пройдут в единый день голосования 8 сентября. На пост главы города также претендуют нынешний градоначальник Анатолий Локоть, бизнесмен Сергей Проничев, представитель партии Навального бизнесмен Сергей Бойко, депутат Заксобрания от ЛДПР Дарья Украинцева, ЛГБТ-активист Булат Барантаев. Возможно также участие кандидатуры депутата горсовета Натальи Пинус.

Напомним, новосибирцы назвали двух «родных» кандидатов в мэры Новосибирска.