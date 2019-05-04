5 баллов
+18
64.54 72.17
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

На популярную собаку-блогера напали вороны в Искитиме

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт объёмную картину немецкого художника начала прошлого века

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Мальчика на скутере сбила Toyota в Бердске

вчера 23:55 Хроника 0 Коммент.

Пьяный житель Новоалтайска принял чужую квартиру за свою и выставил хозяйку на улицу

вчера 21:59 Хроника 0 Коммент.

Пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новосибирске

вчера 19:57 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец пытался выкинуть женщину из окна и получил шесть лет

вчера 19:14 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников предложил «Ростеху» развивать цифровые технологии в Новосибирской области

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Маленькая девочка погибла на стройке в Новосибирске

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Местные депутаты вступились за главу района Зайцева в Хакасии

вчера 17:38 Общество 0 Коммент.

Голодный вор силой отобрал еду у продавца «Ярче» в Новосибирске: фото

вчера 16:18 Хроника 0 Коммент.

Вооружённый ножницами дебошир ответит за попытку ограбить «Быстроном» в Новосибирске

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

Для строительства элитного посёлка варварски уничтожают лес под Новосибирском

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Топ-3: названы самые богатые ректоры вузов Новосибирска

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство

вчера 15:11 Экономика 0 Коммент.

Владислав Третьяк заявил о переносе части матчей МЧМ по хоккею-2023 из Новосибирска в Омск

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Газовый баллон взорвался на рынке в Новосибирске: есть погибший

вчера 14:48 Хроника 0 Коммент.

Искалеченного мужчину вытащили из ямы заброшенного гаража спасатели в Искитиме

вчера 14:02 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт объёмную картину немецкого художника начала прошлого века

Рубрика: общество

29.05.2019 07:02

Фото с сайта avito.ru

Произведение выполнено из дерева; на нём есть небольшой дефект: улитка на картине осталась без рожек.

Жительница Новосибирска Светлана продаёт картину, вырезанную из дерева немецкого художника за две тысячи рублей. Объявление размещено на сайте Avito.ru.

На фотографиях видно, что на произведении выгравированы имя неизвестного художника, которое не удаётся разглядеть, и дата: октябрь 1912 года.

Картина выглядит объёмно: автор вырезал из дерева гриб и улитку, остальная часть «полотна» служит фоном. Продавец предупреждает, что на товаре есть небольшой дефект: у улитки отломлены рожки.

Напомним, в марте 2019 года жительница Новосибирска продавала картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей.

Теги: Авито продажа

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

На популярную собаку-блогера напали вороны в Искитиме

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт объёмную картину немецкого художника начала прошлого века

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Мальчика на скутере сбила Toyota в Бердске

вчера 23:55 Хроника 0 Коммент.

Пьяный житель Новоалтайска принял чужую квартиру за свою и выставил хозяйку на улицу

вчера 21:59 Хроника 0 Коммент.

Пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новосибирске

вчера 19:57 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец пытался выкинуть женщину из окна и получил шесть лет

вчера 19:14 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников предложил «Ростеху» развивать цифровые технологии в Новосибирской области

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Маленькая девочка погибла на стройке в Новосибирске

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Местные депутаты вступились за главу района Зайцева в Хакасии

вчера 17:38 Общество 0 Коммент.

Голодный вор силой отобрал еду у продавца «Ярче» в Новосибирске: фото

вчера 16:18 Хроника 0 Коммент.

Вооружённый ножницами дебошир ответит за попытку ограбить «Быстроном» в Новосибирске

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

Для строительства элитного посёлка варварски уничтожают лес под Новосибирском

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

Топ-3: названы самые богатые ректоры вузов Новосибирска

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство

вчера 15:11 Экономика 0 Коммент.

Владислав Третьяк заявил о переносе части матчей МЧМ по хоккею-2023 из Новосибирска в Омск

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Газовый баллон взорвался на рынке в Новосибирске: есть погибший

вчера 14:48 Хроника 0 Коммент.

Искалеченного мужчину вытащили из ямы заброшенного гаража спасатели в Искитиме

вчера 14:02 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

В Новосибирске продают старинные колокольчики за 130 тысяч рублей 14.05.2019 Доверчивый новосибирец вернул себе из Татарстана незаконно проданный приятелем «Лексус» 09.05.2019 Житель Иркутска продаёт волшебную палочку за 700 миллионов рублей 07.05.2019 Новосибирец продаёт детский рисунок за шесть миллионов рублей 26.04.2019

Популярное

Image

Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими ...

Image

Портрет искитимского сварщика стал одним из лучших фото в России

Image

Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом в Алтайском ...

Image

Четырнадцатилетнюю школьницу нашли через месяц поисков в Новосиби...

Image

Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

Image

В Барнауле воспитатели детского сада устраивали детям «тёмную»

Image

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

Image

Маленькая девочка погибла на стройке в Новосибирске

Image

«Девичник» в Тыве обернулся жестоким убийством одной из девушек

Image

Мэр Новокузнецка прогнал из администрации пришедшего к нему на пр...

Image

Заморозки идут в Новосибирскую область

Image

Мэр Новосибирска прокомментировал слухи о закрытии производства С...

Image

Мать проломила голову трёхмесячному ребёнку под Красноярском