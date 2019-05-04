Жительница Новосибирска продаёт объёмную картину немецкого художника начала прошлого века

Фото с сайта avito.ru

Произведение выполнено из дерева; на нём есть небольшой дефект: улитка на картине осталась без рожек.

Жительница Новосибирска Светлана продаёт картину, вырезанную из дерева немецкого художника за две тысячи рублей. Объявление размещено на сайте Avito.ru.

На фотографиях видно, что на произведении выгравированы имя неизвестного художника, которое не удаётся разглядеть, и дата: октябрь 1912 года.

Картина выглядит объёмно: автор вырезал из дерева гриб и улитку, остальная часть «полотна» служит фоном. Продавец предупреждает, что на товаре есть небольшой дефект: у улитки отломлены рожки.

Напомним, в марте 2019 года жительница Новосибирска продавала картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей.