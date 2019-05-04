Артистичный инкассатор из Бердска попал под суд

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Артистичный инкассатор из Бердска попал под судРубрика: проиcшествия
29.05.2019 10:14
фото с сайта rosfinnadzor.ru
Бердский инкассатор вместе с приятелем инсценировал собственное ограбление и похитил крупную сумму денег; полиция признала подозреваемых виновными.
Двое бердчан предстанут перед судом за кражу крупной суммы денег и инсценировку ограбления, которые они совершили в феврале 2019 года. Об окончании расследования уголовного дела Сиб.фм стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.
Как установили следователи, в феврале 28-летний мужчина и его 30-летний приятель договорились похитить деньги, перевозкой которых занималось охранное предприятие, в котором один из них работал.
Так, в один из рабочих дней инкассатор вместе с напарником перевозил деньги. Когда автомобиль остановился в Ленинском районе города и его коллега вышел из автомобиля, знакомый «грабитель» подбежал к нему и исполнил свою «роль»: распылил в лицо подельника газовый баллончик, забрал брезентовые мешки с 188 тысячами рублей и скрылся.
Когда напарник вернулся в автомобиль, инкассатор сообщил, что на него напали неизвестный грабители и забрали все перевозимые им деньги, однако у сотрудников полиции версия обвиняемого не вызвала доверия – полицейским быстро удалось установить, что ограбление было сымитировано, оба подозреваемых были задержаны.
Во время допросов мужчины дали признательные показания. На данный момент они находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в суд. За совершённые преступления обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух и пяти лет по двум статья Уголовного кодекса РФ.
Напомним, в мае этого года бывший новосибирский миллионер инсценировал кражу сумки с долгами.
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