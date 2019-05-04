Более 700 объектов снесут для строительства четвёртого моста в Новосибирске

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Более 700 объектов снесут для строительства четвёртого моста в НовосибирскеРубрика: общество
29.05.2019 10:41
Фото с pixabay.com
Правительство потратит 47,4 миллиона рублей на снос различных объектов для строительства моста через Обь в Новосибирске.
ГКУ «Мост» объявило аукцион на сайте госзакупок на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по подготовке территории для строительства четвёртого моста через Обь в Новосибирске.
Согласно документам закупки, под снос попадают 719 объектов на правом и левом берегу Новосибирска – это малоэтажные кирпичные и деревянные помещения, а также хозяйственные постройки, киоски и другие.
Начальная (максимальная) цена контракта на проведение этих работ составляет 47,4 миллиона рублей. Финансировать их будут из средств областного бюджета Новосибирской области.
Снос различных построек — это лишь нулевой этап работ по строительству четвёртого моста через Обь, говорится в документах закупки. Первый и второй этапы будут включать в себя строительство мостового перехода через реку Обь и строительство транспортной развязки в створе улицы Станиславского.
Итоги аукциона подведут 17 июня. После заключения контракта подрядчик должен будет сразу же приступить к работам. Срок завершения строительно-монтажных работ по подготовке территории – 20 ноября 2020 года.
Напомним, в марте 2019 года стало известно, что бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвёртый мост.
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