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Более 700 объектов снесут для строительства четвёртого моста в Новосибирске

Рубрика: общество

29.05.2019 10:41

Фото с pixabay.com

Правительство потратит 47,4 миллиона рублей на снос различных объектов для строительства моста через Обь в Новосибирске.

ГКУ «Мост» объявило аукцион на сайте госзакупок на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по подготовке территории для строительства четвёртого моста через Обь в Новосибирске.

Согласно документам закупки, под снос попадают 719 объектов на правом и левом берегу Новосибирска – это малоэтажные кирпичные и деревянные помещения, а также хозяйственные постройки, киоски и другие.

Начальная (максимальная) цена контракта на проведение этих работ составляет 47,4 миллиона рублей. Финансировать их будут из средств областного бюджета Новосибирской области.

Снос различных построек — это лишь нулевой этап работ по строительству четвёртого моста через Обь, говорится в документах закупки. Первый и второй этапы будут включать в себя строительство мостового перехода через реку Обь и строительство транспортной развязки в створе улицы Станиславского.

Итоги аукциона подведут 17 июня. После заключения контракта подрядчик должен будет сразу же приступить к работам. Срок завершения строительно-монтажных работ по подготовке территории – 20 ноября 2020 года.

Напомним, в марте 2019 года стало известно, что бывший главный дорожник Новосибирска ответит за четвёртый мост.

Теги: четвертый мост строительство Новосибирск

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

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Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

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Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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