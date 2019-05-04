Матчи чемпионата мира по волейболу пройдут в Новосибирске в 2022 году

Фото с официального сайта ВК «Локомотив»

Новосибирск будет претендовать на проведение матчей Лиги Наций в 2020 году; второй этап проекта «Региональный центр волейбола в Новосибирске» планируют сдать к 2022 году.

Инспекции Международной федерации волейбола (ФИВБ) представили данные, на основе которых было утверждено восемь городов-хозяев матчей чемпионата мира-2022 среди мужских команд.

Новосибирск составил компанию Москве, Санкт-Петербургу, Калининграду, Екатеринбургу, Казани, Красноярску и Уфе. Ещё два города, где пройдут игры чемпионата мира, станут известны в 2020 году.

Сильнейшие игроки мира из 24 сборных сразятся на российских площадках с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко уже выразил уверенность, что это будет один из лучших чемпионатов мира, который навсегда останется в истории.

«Будем рады приветствовать поклонников нашего вида спорта со всего мира в нашей большой и красивой стране. Нам повезло, что после чемпионата мира по футболу в городах-организаторах есть спортивные арены мирового класса и инфраструктура, которые предоставят самые лучшие условия для спортсменов и поклонников волейбола», – отметил Станислав Шевченко.

С ним согласны и в Новосибирске.

«Сами вчера узнали эту новость, поэтому ещё немного волнуемся, так как долго к этому шли. То, что наш город примет матчи чемпионата мира по волейболу, – это для нас огромная радость, честь и ответственность. Это, несомненно, даст толчок развитию волейбола и в Новосибирске, и во всём сибирском регионе. Ждём больше детей в секциях, больше болельщиков на трибунах и появления заинтересованных в финансовой поддержке волейбола лиц и организаций», – рассказали в пресс-службе новосибирского волейбольного клуба Локомотив.

По словам представителя клуба, строящийся сейчас спорткомплекс на улице Ипподромской станет региональным волейбольным центром, где будут готовить юных спортсменов, развивать молодёжные команды и принимать крупные соревнования. Второй этап проекта «Региональный центр волейбола в Новосибирске» будет завершён к 2022 году.

«К нам охотно едут болельщики из других городов, а в новом волейбольном дворце места хватит всем желающим», – добавили в пресс-службе.

В следующем году Новосибирск планирует подать заявку на проведение матчей Лиги Наций. Перед Токио-2020 в новом волейбольном центре будут тренироваться мужская и женская олимпийские сборные России по волейболу.

Напомним, в мае власти Новосибирской области назвали сроки сдачи регионального центра волейбола.