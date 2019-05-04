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«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов

Рубрика: общество

29.05.2019 08:34

Фото с сайта metro.fandom.com

Молодой предприниматель создал приложение с прогулками по Новосибирску для туристов; некоторые маршруты будут предназначены для сталкеров и искателей приключений.

 Новосибирец разработал приложение с туристическими маршрутами и интерактивом в стиле Pokemon Go. Видео «Новосибирск или Чернобыль. Стартап Наизнанку» появилось вчера на YouTube-канале «Кремнибой».

Молодой путешественник Алексей Корнелюк разработал первое туристическое приложение для прогулок по Новосибирску. Предприниматель с командой решил построить маршруты с чекпоитами, в которых будут располагать так называемые «пасхалки» в виде исторических мест и арт-объектов.

«Я очень люблю путешествовать и объехал 52 страны — в Азербайджане есть улочка, где снимали сцену из "Бриллиантовой руки" с аптекой, туристы там часто фотографируются. В нашем приложении мы планируем реализовать маршруты из подобных чекпоинтов, где присутствует подобный интерактив с эффектом "вау», — рассказал Сиб.фм автор проекта Алексей Корнелюк.

По словам предпринимателя, в приложении будет три типа маршрутов. Первый тип «для тех, кто хочет окунуться в атмосферу города, погулять по самым классным тропам и увидеть самое классное». Второй тип маршрутов будет разработан для тусовщиков — за ограниченное время посетить бары, клубы и другие локации для развлечений. Третий тип маршрутов должен быть интересен искателям приключений — например, заброшенное метро, заброшенный пионерлагерь или дворы в стиле 20-30-х годов.

Создатель стартапа показал готовую версию приложения и сейчас намерен наполнять её контентом и искать инвесторов. Первыми городами в приложении с интерактивными маршрутами должны стать Новосибирск и Москва. Предприниматель уточнил, что планирует выпустить приложение через несколько месяцев.

Напомним,  на днях основатель Huawei сообщил ,что готов «забрать» новосибирских студентов-разработчиков у Google.

 

Теги: IT туризм стартапы молодежь

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Лента новостей

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«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных

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вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство

вчера 15:11 Экономика 0 Коммент.

Владислав Третьяк заявил о переносе части матчей МЧМ по хоккею-2023 из Новосибирска в Омск

вчера 14:59 Общество 0 Коммент.

Газовый баллон взорвался на рынке в Новосибирске: есть погибший

вчера 14:48 Хроника 0 Коммент.

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27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Политика 0 Коммент.

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17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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16.04.2019 Общество 0 Коммент.

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16.04.2019 Общество 0 Коммент.

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