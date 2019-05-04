«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов

Фото с сайта metro.fandom.com

Молодой предприниматель создал приложение с прогулками по Новосибирску для туристов; некоторые маршруты будут предназначены для сталкеров и искателей приключений.

Новосибирец разработал приложение с туристическими маршрутами и интерактивом в стиле Pokemon Go. Видео «Новосибирск или Чернобыль. Стартап Наизнанку» появилось вчера на YouTube-канале «Кремнибой».

Молодой путешественник Алексей Корнелюк разработал первое туристическое приложение для прогулок по Новосибирску. Предприниматель с командой решил построить маршруты с чекпоитами, в которых будут располагать так называемые «пасхалки» в виде исторических мест и арт-объектов.

«Я очень люблю путешествовать и объехал 52 страны — в Азербайджане есть улочка, где снимали сцену из "Бриллиантовой руки" с аптекой, туристы там часто фотографируются. В нашем приложении мы планируем реализовать маршруты из подобных чекпоинтов, где присутствует подобный интерактив с эффектом "вау», — рассказал Сиб.фм автор проекта Алексей Корнелюк.

По словам предпринимателя, в приложении будет три типа маршрутов. Первый тип «для тех, кто хочет окунуться в атмосферу города, погулять по самым классным тропам и увидеть самое классное». Второй тип маршрутов будет разработан для тусовщиков — за ограниченное время посетить бары, клубы и другие локации для развлечений. Третий тип маршрутов должен быть интересен искателям приключений — например, заброшенное метро, заброшенный пионерлагерь или дворы в стиле 20-30-х годов.

Создатель стартапа показал готовую версию приложения и сейчас намерен наполнять её контентом и искать инвесторов. Первыми городами в приложении с интерактивными маршрутами должны стать Новосибирск и Москва. Предприниматель уточнил, что планирует выпустить приложение через несколько месяцев.

Напомним, на днях основатель Huawei сообщил ,что готов «забрать» новосибирских студентов-разработчиков у Google.