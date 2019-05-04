Лента новостейПредложить новость
«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов
Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных
Пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новосибирске
Голодный вор силой отобрал еду у продавца «Ярче» в Новосибирске: фото
Для строительства элитного посёлка варварски уничтожают лес под Новосибирском
Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство
Искалеченного мужчину вытащили из ямы заброшенного гаража спасатели в Искитиме
«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристовРубрика: общество
29.05.2019 08:34
Фото с сайта metro.fandom.com
Молодой предприниматель создал приложение с прогулками по Новосибирску для туристов; некоторые маршруты будут предназначены для сталкеров и искателей приключений.
Новосибирец разработал приложение с туристическими маршрутами и интерактивом в стиле Pokemon Go. Видео «Новосибирск или Чернобыль. Стартап Наизнанку» появилось вчера на YouTube-канале «Кремнибой».
Молодой путешественник Алексей Корнелюк разработал первое туристическое приложение для прогулок по Новосибирску. Предприниматель с командой решил построить маршруты с чекпоитами, в которых будут располагать так называемые «пасхалки» в виде исторических мест и арт-объектов.
«Я очень люблю путешествовать и объехал 52 страны — в Азербайджане есть улочка, где снимали сцену из "Бриллиантовой руки" с аптекой, туристы там часто фотографируются. В нашем приложении мы планируем реализовать маршруты из подобных чекпоинтов, где присутствует подобный интерактив с эффектом "вау», — рассказал Сиб.фм автор проекта Алексей Корнелюк.
По словам предпринимателя, в приложении будет три типа маршрутов. Первый тип «для тех, кто хочет окунуться в атмосферу города, погулять по самым классным тропам и увидеть самое классное». Второй тип маршрутов будет разработан для тусовщиков — за ограниченное время посетить бары, клубы и другие локации для развлечений. Третий тип маршрутов должен быть интересен искателям приключений — например, заброшенное метро, заброшенный пионерлагерь или дворы в стиле 20-30-х годов.
Создатель стартапа показал готовую версию приложения и сейчас намерен наполнять её контентом и искать инвесторов. Первыми городами в приложении с интерактивными маршрутами должны стать Новосибирск и Москва. Предприниматель уточнил, что планирует выпустить приложение через несколько месяцев.
Напомним, на днях основатель Huawei сообщил ,что готов «забрать» новосибирских студентов-разработчиков у Google.
Комментарии
Лента новостей
«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов
Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных
Пенсионерка с костылём спасла дочь от жестокого душителя в Новосибирске
Голодный вор силой отобрал еду у продавца «Ярче» в Новосибирске: фото
Для строительства элитного посёлка варварски уничтожают лес под Новосибирском
Майор полиции Новосибирска осуждён за взятку в обмен на покровительство
Искалеченного мужчину вытащили из ямы заброшенного гаража спасатели в Искитиме
Статьи по теме
Отдых на заводе
Смогут ли новосибирские предприятия зарабатывать на туристах и...
Новости по теме
Популярное