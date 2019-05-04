Четырёхлетнего мальчика насмерть сбил автобус в Иркутской области

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Четырёхлетнего мальчика насмерть сбил автобус в Иркутской областиРубрика: проиcшествия
30.05.2019 00:12
Фото с сайта Pixabay.com
Ребёнок выбежал на дорогу, где не было пешеходного перехода; водитель не успел затормозить и сбил его.
Водитель автобуса «КАвЗ» сбил четырёхлетнего мальчика в Ангарске, ребёнок погиб. Об этом сегодня, 29 мая, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Мальчик убежал от матери и выбежал на дорогу на улице Коминтерна, где не было пешеходного перехода. Водитель автобуса не успел затормозить и сбил ребёнка, который от полученных травм скончался на месте.
Напомним, 29 мая 2019 года УАЗ сбил первоклассника на велосипеде в Омске.
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