Четырёхлетнего мальчика насмерть сбил автобус в Иркутской области

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Ребёнок выбежал на дорогу, где не было пешеходного перехода; водитель не успел затормозить и сбил его.

Водитель автобуса «КАвЗ» сбил четырёхлетнего мальчика в Ангарске, ребёнок погиб. Об этом сегодня, 29 мая, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Мальчик убежал от матери и выбежал на дорогу на улице Коминтерна, где не было пешеходного перехода. Водитель автобуса не успел затормозить и сбил ребёнка, который от полученных травм скончался на месте.

Напомним, 29 мая 2019 года УАЗ сбил первоклассника на велосипеде в Омске.