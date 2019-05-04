Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

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Топ-5 самых нужных стране специалистов возглавляют продавцы-кассиры.

По оценкам «Справочника профессий» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, самой востребованными на сегодняшний день стали продавцы-кассиры. В опросе, в котором приняли почти 27 тысяч организаций, эта специальность была названа 980 раз. На второе место вышли повара – эту профессию упомянули 892 раза. Замыкает тройку лидеров профессия педагога – специалисты зафиксировали 557 упоминаний.

Также в пятёрку лидеров рейтинга вошли юристы — 488 упоминаний, и специалисты по социальной работе – 483 упоминания.

Напомним, Роскачество провело исследование самых популярных в России торговых марок глазированных творожных сырков.