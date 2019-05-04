Губернатор Андрей Травников проинспектировал начало работы нового медицинского отделения для детей

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В рамках проекта «Здравоохранение» на базе Дома ребёнка № 3 в Новосибирске открыли отделение ранней помощи детям.

Новое медицинское детское отделение позволит уменьшить сроки ожидания помощи и сделает доступнее обращения малышей раннего возраста из отдалённых районов.

Медицинский центр расположился на двух этажах. Здесь есть кабинеты физиолечения и лечебной физкультуры, будут работать дефектолог и массажист, появятся сенсорный кабинет и кабинет теплолечения. Не забыли сделать юным пациентам и игровую комнату.

«Медицинская помощь детям раннего возраста очень востребована. В прошлом году я дважды встречался с родителями детей, у которых есть особенности в развитии, и тогда взрослые мне рассказали, что есть сложности с тем, чтобы попасть в санатории для оздоровления или получить реабилитационные процедуры. Это требует дополнительного развития, но первые, быстрые решения уже принимаются и реализуются. Это уникальный формат – не нужно ходить по поликлиникам, можно стразу пройти осмотр и получить назначение», – подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В регионе это уже четвёртое отделение нового формата. Комплексную помощь уже получают пациенты в двух новосибирских Домах ребёнка и в Куйбышевском специализированном доме ребёнка. Фонд отделений ранней помощи сегодня – 74 койки дневного и круглосуточного стационара. В отделении лечение и реабилитацию будут проходить новорождённые дети и дети в возрасте до 5 лет. Медицинская реабилитация осуществляется бесплатно за счёт средств обязательного медицинского страхования.

В 2018 году реабилитацию в Новосибирской области прошли 1244 ребенка.

Напомним, 25 мая губернатор побывал с инспекцией в Искитимском районе, где провёл совещание по экологической безопасности.