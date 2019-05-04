КХЛ определилась с переездом ХК «Сибирь»

фото с официального сайта ХК «Сибирь»

Болельщики в основном не понимают целесообразности смены прописки ХК «Сибирь»; генеральный менеджер новосибирского клуба уже заявил, что варианта не переезжать, в общем-то, не было.

Прошедший 28 мая совет директоров КХЛ принял решения, которые серьёзно изменят лигу в следующем сезоне. Несколько команд сменят свои спортивные прописки, появилась конкретика с так называемым полом и потолком зарплат, введён новый рейтинг клубов и представлены технологии, которые будут использовать в чемпионате.

Главной новостью для новосибирских болельщиков стала смена дивизиона ХК «Сибирь». Из дивизиона Чернышева клуб перевели в дивизион Харламова. Таким образом, команда из Новосибирска покинула компанию своих географических соседей из Омска («Авангард»), Нур-Султана (бывшая Астана, Казахстан, «Барыс»), Уфы («Салават Юлаев»), Владивостока («Адмирал»), Хабаровска («Амур») и Пекина (Китай, «Куньлунь Ред Стар»).

Теперь чаще всего в сезоне ХК «Сибирь» придётся играть с уральскими клубами из Екатеринбурга («Автомобилист»), Магнитогорска («Металлург») и Челябинска («Трактор»), а также татарскими – из Казани («Ак Барс») и Нижнекамска («Нефтехимик»).

ХК «Торпедо» (Нижний Новгород) из дивизиона Харламова Восточной конференции переведён в Западную.

В КХЛ такую ротацию объяснили тем, что географически более логичный перевод уфимского ХК «Салават Юлаев» в дивизион Харламова сделал бы его состоящим целиком из топ-клубов.

«С точки зрения километража это хорошее дело. С точки зрения спорта, мы в любом случае должны выполнять задачу. И у КХЛ и у нас вариантов особо не было. Стояла задача выравнивания спортивного уровня дивизионов, в связи с этим перевод "Салавата Юлаева" был бы неправильным», – отметил генеральный менеджер ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский.

Болельщики новосибирской команды и ряд экспертов не разделяют его точку зрения и не понимают решения КХЛ. Основной аргумент – омский ХК «Авангард», который из-за аварийного состояния домашнего стадиона проводит матчи в подмосковной Балашихе. По их мнению, которое совпадает с точкой зрения руководителей некоторых клубов Лиги, правильнее было бы перевести на Запад как раз омичей.

Напомним, в мае Владислав Третьяк заявил о переносе части матчей МЧМ по хоккею-2023 из Новосибирска в Омск.