ЛГБТ-активист из-за занятости не будет участвовать в выборах мэра Новосибирска

Фото со страницы Булата Барантаева в соцсети «ВКонтакте»

Булат Барантаев планировал выдвигаться в мэры Новосибирска от партии «Парнас».

Новосибирский предприниматель и ЛГБТ-активист Булат Барантаев отказался от участия в выборах мэра Новосибирска. Такое решение он принял из-за личной занятости. Известно, что у него была возможность участвовать в сентябрьских выборах от партии «Парнас».

«Мне конечно жаль, но сейчас я очень загружен своим бизнесом, летаю между Новосибирском и Берлином, и времени на кампанию просто не остаётся», – цитирует Булата Барантаева издание «РБК Новосибирск».

Булат Барантаев заявил о своём намерении участвовать в выборах мэра Новосибирска в январе 2019 года. Он планировал заняться защитой прав представителей ЛГБТ и ведением транзакций внутри города.

Сейчас на пост главы города претендуют действующий мэр Анатолий Локоть, бизнесмен Сергей Проничев, представитель партии Навального бизнесмен Сергей Бойко, депутат Заксобрания от ЛДПР Дарья Украинцева, бывший член партии КПРФ Владимир Мельников и другие.

Напомним, житель Академгородка выдвинулся в мэры Новосибирска.