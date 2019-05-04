Локоть оказался равнозначным Травникову по результатам национального рейтинга мэров

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Локоть оказался равнозначным Травникову по результатам национального рейтинга мэровРубрика: политика
29.05.2019 20:02
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
Эксперты национального рейтинга мэров назвали причины повышения Анатолия Локтя на девять пунктов; новосибирский градоначальник обогнал главу другого города-миллионника.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть укрепил позиции в рейтинге мэров России. Сегодня эксперты центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно со специалистами Финансового университета при правительстве РФ опубликовали «Национальный рейтинг мэров России» за апрель-май 2019 года.
Мэр Новосибирска занял 58 место в рейтинге, строчкой выше оказался мэр небольшой Костромы Алексей Смирнов, а на 59 позиции расположился мэр ещё одного города-миллионника Нижнего Новгорода Владимир Панов. В январе-марте 2019 года Анатолий Локоть занимал 67 позицию рейтинга.
Политологи пояснили, что за два месяца Анатолий Локоть «существенно укрепил свои политические позиции». Также, по мнению экспертов рейтинга «Единая Россия» отчасти «лоббирует интересы Анатолия Локтя», не выставив на выборы мэра своего кандидата, а губернатор Андрей Травников выполняет свои обещания. Кроме того, эксперты отметили совместную работу двух первых лиц региона на субботнике.
Также, гендиректор центра региональной политики Игорь Гращенков считает, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Новосибирской области Андрей Травников на сегодня – фигуры равного масштаба, так как «де-факто все деньги и влияние в городе».
Напомним, на днях стали известны размеры многомиллионных доходов семей команды мэра Новосибирска.
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