Мотоциклист разбился под Новосибирском

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Мотоциклист разбился под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
29.05.2019 16:03
фото из группы «Бердск Онлайн» соцсети «ВКонтакте»
В результате столкновения мотоцикла и японского внедорожника в Бердске водитель двухколёсной машины получил серьёзные травмы.
Байкер разбился в районе Изумрудного городка в Бердске. ДТП произошло в обеденное время, сообщают местные СМИ. Мотоциклисту потребовалась помощь спасателей для эвакуации в медицинское учреждение.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 20 мая байкеры в Новосибирске открыли мотосезон под колокольный звон.
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Лента новостей
Журналист назвался медиумом на кастинге в «Битву экстрасенсов» на ТНТ
Новосибирцев зовут на 10-километровый пробег и озеленение набережной
Матчи чемпионата мира по волейболу пройдут в Новосибирске в 2022 году
ЛГБТ-активист из-за занятости не будет участвовать в выборах мэра Новосибирска
Новосибирские синоптики озвучили прогноз на вторую половину недели
XIX Фестиваль немецкого кино открылся эпическим фильмом-ностальгией по Брехту
В Новосибирске и районах области АО «РЭС» выполнит реконструкцию электросетей
«Чернобыль» в центре Новосибирска создал путешественник ради туристов
Новосибирский зоопарк приглашает посмотреть на детёнышей копытных животных
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